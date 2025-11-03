Νικήτρια η Μεγαρίδα στο ντέρμπι με τη Χαλκίδα!

Η Ν.Ε Μεγαρίδας πήρε μια σπουδαία νίκη, επικρατώντας της Χαλκίδας με (79-78) στο ντέρμπι που έριξε την αυλαία της 6ης αγωνιστικής.

Στο κλειστό των Μεγάρων ολοκληρώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (03/11) η 6η αγωνιστική της Elite League. Η Μεγαρίδα επικράτησε της Χαλκίδας με (79-78) και έκανε το 5-1 στο πρωτάθλημα, ανεβαίνοντας στη 2η θέση της βαθμολογίας.

ΝΕ Μεγαρίδας - ΑΓΕ Χαλκίδας το ματς

Το παιχνίδι ξεκίνησε με πολύ γρήγορο ρυθμό και τις επιθέσεις των ομάδων να υπερτερούν των αμυνών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα πολλά λάθη με τη Μεγαρίδα να έχει πέντε στο πρώτο δεκάλεπτο έναντι τεσσάρων της Χαλκίδας. Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν μπροστά στο σκορ στο τέλος του δεκαλέπτου με (22-21) και τον Πόζογλου να κυριαρχεί με έξι πόντους.

Αμφότερες οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ και κατά τη διάρκεια του δευτέρου δεκαλέπτου. Ο Τηλέμαχος Βησσαρίου ήταν «καυτός» έξω από τη γραμμή των 6.75 και έκλεισε το ημίχρονο με 12 πόντους (4/5 τρίποντα). Στον αντίποδα η Χαλκίδα ήταν αυτή που πήρε κεφάλι στο σκορ στην ανάπαυλα του ημιχρόνου με ένα απίστευτο buzzer - beater του Κανονίδη, στέλνοντας την ομάδα του στο +3 (44 - 47) 20’.

Η καλή άμυνα και η ευστοχία της Μεγαρίδας ήταν τα στοιχεία που της έδωσαν το προβάδισμα στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου.

Με τον Νίκο Πόζογλου να είναι «καυτός» από το τρίποντο, ευστοχώντας σε δύο διαδοχικά έβαλε την ομάδα του μπροστά στο σκορ με (50-47) 21’.

Με τον ίδιο τρόπο εξελίχθηκε η προτελευταία περίοδος και τη Μεγαρίδα να είναι μπροστά στο σκορ καθόλη τη διάρκεια και τον Βησσαρίου με εύστοχο σουτ έξω από τη γραμμη των 6.75μ να στέλνει τη διαφορά στο μέγιστο της τιμής (66-58) 30’.

Με το ξεκίνημα το τελευταίου δεκαλέπτου και τη Μεγαρίδα να έχει το πάνω «χέρι» στο ματς, η Χαλκίδα πραγματοποίησε την ανατροπή με επιμέρους σκορ (15-7). Αποκορύφωμα ο Δημήτρης Γερομιχαλός που ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων τρία λεπτά πριν τη λήξη και ισοφάρισε την αναμέτρηση στους 73 πόντους (37’).

Με το σκορ να είναι 78-77 και την Χαλκίδα να έχει την τελευταία επίθεση, οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν φάουλ 3.1 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη και ο Ανδρέας Κανονίδης, ευστόχησε σε μία βολή και ισοφάρισε σε 78-78.

Με το ρολόι να δείχνει 3.1 από το τέλος μια επαναφορά ήταν αρκετή, έτσι ώστε να πάρει το φάουλ η Μεγαρίδα και τον Νίκο Πόζογλου να είναι ψύχραιμος και να ευστοχεί σε μία βολή, δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του με τελικό σκορ (79-78).

Κορυφαίος όλων ο Νίκος Πόζογλου, με 23 πόντους (6/7 δίποντα , 3/7 τρίποντα (2/3 βολές), 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: (22-21),( 44-47),( 66-58), (79-78)