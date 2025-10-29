Elite League: Εμφατικό διπλό για το Ψυχικό στα Τρίκαλα, με ανατροπή οι Μαχητές απέναντι στο Λαύριο
Με έξι αναμετρήσεις άνοιξε την Τετάρτη 29/10 η αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Elite League. Το Ψυχικό επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του απέναντι στα Τρίκαλα, επικρατώντας με 107-58 και φτάνοντας τις τέσσερις νίκες. Στο 4-1 βρίσκεται και η Νεανική Εστία Μεγαρίδος, που επιβλήθηκε εκτός έδρας των Σοφάδων με 87-72.
Με ανατροπή από το -5 στο τελευταίο λεπτό, οι Μαχητές Πειραματικό γύρισαν από το 79-84 και νίκησαν το Λαύριο Boderm στα Πεύκα με 85-84, χάρη σε δύο βολές του Κατσαμούρη στα 5’’ και σε λάθος επαναφορά του Στασινού. Ο Πανερυθραϊκός επικράτησε με 90-85 του Evertech Παπάγου στο «Σαλούν» και ανέβηκε στο 3-2, ενώ η Νίκη Βόλου επέστρεψε στις επιτυχίες και σε θετικό ρεκόρ (3-2), μετά το 92-79 στο Αιγάλεω.
Όσον αφορά την ΑΓΕ Χαλκίδας, σημείωσε δεύτερη διαδοχική νίκη, επικρατώντας 95-85 της Δάφνης.
Αποτελέσματα-5η αγωνιστική
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου
- Αιγάλεω-Νίκη Βόλου 79-92
- Τρίκαλα Basket-Ψυχικό 58-107
- ΑΓΕΧ-Δάφνη 95-85
- Evertech Παπάγου-Πανερυθραϊκός 85-90
- Μαχητές Πειραματικό-Λαύριο Boderm 85-84
- Σοφάδες-ΝΕ Μεγαρίδος 72-87
Πέμπτη 30 Οκτωβρίου
- 16:30 Πρωτέας Βούλας-Κόροιβος Αμαλιάδας (YouTube HellenicBF)
- 17:00 Vikos Φalcons-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA (YouTube HellenicBF)
Βαθμολογία
- Ψυχικό 9 (4-1)
- Μεγαρίδα 9 (4-1)
- Πρωτέας Βούλας 8 (4-0)
- Πανερυθραϊκός 8 (3-2)
- Vikos Φalcons 8 (4-0)
- Παπάγου 8 (3-2)
- Νίκη Βόλου 8 (3-2)
- Μαχητές Πειραματικό 8 (3-2)
- Κόροιβος 7 (3-1)
- Δόξα Λευκάδας 7 (3-1)
- ΑΓΕΧ 7 (2-3)
- Λαύριο 6 (1-4)
- Δάφνη 6 (1-4)
- Σοφάδες 5 (0-5)
- Αιγάλεω 5 (0-5)
- Τρίκαλα Basket 5 (0-5)
Τα φύλλα αγώνα
Αιγάλεω-Νίκη Βόλου 79-92
Διαιτητές: Ζιώγας-Κωνσταντινίδου-Λιόνας
Δεκάλεπτα: 16-14, 34-38, 56-61, 79-92
Αιγάλεω (Παπαδόπουλος): Βόιλς 14 (3), Κάρτραϊτ 13, Κουτσουμάρης, Βέλκος 3 (1), Κουφόπουλος 9 (1), Μαντίκος 6, Παπαδημητρίου 12 (1), Κουστένης 4, Δεϊμέζης 2, Ντίπτσης 16 (3), Πρίφτης
Nίκη Βόλου (Γκουγκουτούδης): Λουσέιν 12, Τζόνσον 18, Παπαδόπουλος, Μπαλόπουλος 9 (3), Γιαννούτσος, Δήμος 10 (2), Καραγεωργίου 7, Σπυρόπουλος 11, Βλαχογιάννης, Μπακέας, Νίκολης 9 (3), Τσουμάνης 16
Τρίκαλα Basket-Ψυχικό 58-107
Διαιτητές: Αναστασιάδης-Κατωτικίδης-Κωνσταντινέλης
Δεκάλεπτα: 14-26, 27-51, 46-78, 58-107
Τρίκαλα Basket (Κουτσοκέρας): Τζόουνς 9 (1), Γαζέλας, Αργυρούλης 2, Τσαφαράς 6, Κοκορέλης, Γουάσινγκτον 19 (2), Μπατατέγας, Κολσούζογλου 8, Μπαλός, Πηλίτσης 5 (1), Γαρέζος 5 (1), Τάταρης 4
Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Γκόλαντας 5 (1), Παπαγιάννης 4, Κουκάς 9 (1), Μπουρνελές 2, Χέντερσον 22 (5), Δήμου 6 (1), Αντωνάκης 3 (1), Καρράς 7, Γουέλς 7 (1), Ζορμπάς 17, Δημάκος 13 (2), Θεοδώρου 12 (2)
ΑΓΕΧ-Δάφνη 95-85
Διαιτητές: Σπυρόπουλος-Μαγκλογιάννης-Τσαχάκης
Δεκάλεπτα: 24-18, 48-45, 71-68, 95-85
ΑΓΕΧ (Σιούτης): Μπράιαντ 20 (2), Παπαρέγκας 15 (3), Μελισσαράτος 13, Γερομιχαλός 6, Μιχαήλ, Κόμαγκαμ 4, Νέσης 2, Κανονίδης 14 (2), Σάμαρτζιτς 21 (3)
Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 2, Τζιβελέκας 16 (2), Δημητρακόπουλος 17 (3), Τοπάλι 5 (1), Καράμπουλας 11 (1), Ετζιάκα, Φιλιππάκος 14, Ντράσκοβιτς 6, Μουστόπουλος 12
Evertech Παπάγου-Πανερυθραϊκός 85-90
Διαιτητές: Μαρτινάκος-Τεφτίκης-Πολάτογλου
Δεκάλεπτα: 11-24, 36-54, 62-69, 85-90
Παπάγου (Καρακώστας): Μπιλάλης 6, Άντερτον 34 (2), Μερμίγκης 13 (1), Δενδρινός 4, Μαλέλης 8 (2), Σκούρτης, Αγγελή, Καραμαλέγκος 2, Σκοτ 18
Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 10, Νκολαΐδης 15 (3), Καμάρας 15 (3), Κωστόπουλος, Σεντ Χίλερ 22 (3), Δομπρογιάννης 3, Καραΐσκος, Σταματογιάννης 3 (1), Ιωαννίδης 15 (1), Σιούντρης 7 (1)
Μαχητές Πειραματικό-Λαύριο Boderm 85-84
Διαιτητές: Ταρενίδης-Χατζημπαλίδης-Ντούρας
Δεκάλεπτα: 26-21, 39-42, 61-68, 85-84
Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Αμπαράς 5 (1), Μπανκς 11, Πουρλίδας 3, Κατσαμούρης 19 (1), Νώτης 16, Καρπούζης, Χαραλαμπίδης 16 (2), Καλαϊτζίδης 6 (2), Ντούμπαρ 9 (1), Κομνιανίδης
Λαύριο (Συμεωνίδης): Κουξχάουσεν 11 (3), Μακαρατζής, Άντερσον 11 (1), Παναγιωτόπουλος, Στασινός 8 (2), Σιγάλας 8, Προίσκος 25 (6), Τόλιας 7 (1), Καματερός, Καλόγηρος 5 (1), Ματαλιωτάκης 9 (1)
Σοφάδες-ΝΕ Μεγαρίδος 72-87
Διαιτητές: Μαραμής-Μπακάλης-Τούσης
Δεκάλεπτα: 18-15, 37-40, 62-68, 72-87
Σοφάδες (Κακλαμάνος): Μαυροειδάκος 4, Χατζής 14, Τουλούπης 7, Σκρίνσκι, Επαμεινώνδας 21 (5), Ευσταθιάδης 12 (2), Μπουντούρης 4, Πούντος 6 (2), Σπρίντζιος 1, Καμπερίδης 3
ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας 1, Δενδρινός 19 (4), Βησσαρίου, Γκρέκας 5 (1), Παναγιωτόπουλος 3, Σωτηρίου 30 (1), Πόζογλου 16 (2), Καραχάλιος 4, Κολοφώτης 3 (1), Ροζάκης, Ευστρατίου 6 (1)
Επόμενη αγωνιστική (6η, 1-3/11)
Σάββατο 1 Νοεμβρίου
- 17:00 Σοφάδες-Μαχητές Πειραματικό
- 17:00 Δάφνη-Τρίκαλα Basket
- 17:00 Πανερυθραϊκός-Λαύριο Boderm
Κυριακή 2 Νοεμβρίου
- 17:00 Νίκη Βόλου-Evertech Παπάγου
- 17:00 Ψυχικό-Vikos Φalcons
- 17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Πρωτέας Βούλας
- 17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Αιγάλεω
Δευτέρα 3 Νοεμβρίου
- 18:30 ΝΕ Μεγαρίδος-ΑΓΕΧ (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
