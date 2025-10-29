Εμφατικό διπλό για το Ψυχικό στα Τρίκαλα, με ανατροπή οι Μαχητές απέναντι στο Λαύριο

Το Ψυχικό δεν άφησε περιθώριο αμφισβήτησης απέναντι στα Τρίκαλα, ο Πανερυθραϊκός άντεξε στην μεγάλη αντεπίθεση του Παπάγου, ενώ οι Μαχητές γύρισαν από το -5 στα 58" και λύγισαν το Λαύριο.

Με έξι αναμετρήσεις άνοιξε την Τετάρτη 29/10 η αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Elite League. Το Ψυχικό επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του απέναντι στα Τρίκαλα, επικρατώντας με 107-58 και φτάνοντας τις τέσσερις νίκες. Στο 4-1 βρίσκεται και η Νεανική Εστία Μεγαρίδος, που επιβλήθηκε εκτός έδρας των Σοφάδων με 87-72.

Με ανατροπή από το -5 στο τελευταίο λεπτό, οι Μαχητές Πειραματικό γύρισαν από το 79-84 και νίκησαν το Λαύριο Boderm στα Πεύκα με 85-84, χάρη σε δύο βολές του Κατσαμούρη στα 5’’ και σε λάθος επαναφορά του Στασινού. Ο Πανερυθραϊκός επικράτησε με 90-85 του Evertech Παπάγου στο «Σαλούν» και ανέβηκε στο 3-2, ενώ η Νίκη Βόλου επέστρεψε στις επιτυχίες και σε θετικό ρεκόρ (3-2), μετά το 92-79 στο Αιγάλεω.

Όσον αφορά την ΑΓΕ Χαλκίδας, σημείωσε δεύτερη διαδοχική νίκη, επικρατώντας 95-85 της Δάφνης.

Αποτελέσματα-5η αγωνιστική

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου

Αιγάλεω-Νίκη Βόλου 79-92

Τρίκαλα Basket-Ψυχικό 58-107

ΑΓΕΧ-Δάφνη 95-85

Evertech Παπάγου-Πανερυθραϊκός 85-90

Μαχητές Πειραματικό-Λαύριο Boderm 85-84

Σοφάδες-ΝΕ Μεγαρίδος 72-87

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου

16:30 Πρωτέας Βούλας-Κόροιβος Αμαλιάδας (YouTube HellenicBF)

17:00 Vikos Φalcons-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA (YouTube HellenicBF)

Βαθμολογία

Ψυχικό 9 (4-1) Μεγαρίδα 9 (4-1) Πρωτέας Βούλας 8 (4-0) Πανερυθραϊκός 8 (3-2) Vikos Φalcons 8 (4-0) Παπάγου 8 (3-2) Νίκη Βόλου 8 (3-2) Μαχητές Πειραματικό 8 (3-2) Κόροιβος 7 (3-1) Δόξα Λευκάδας 7 (3-1) ΑΓΕΧ 7 (2-3) Λαύριο 6 (1-4) Δάφνη 6 (1-4) Σοφάδες 5 (0-5) Αιγάλεω 5 (0-5) Τρίκαλα Basket 5 (0-5)

Τα φύλλα αγώνα

Αιγάλεω-Νίκη Βόλου 79-92

Διαιτητές: Ζιώγας-Κωνσταντινίδου-Λιόνας

Δεκάλεπτα: 16-14, 34-38, 56-61, 79-92

Αιγάλεω (Παπαδόπουλος): Βόιλς 14 (3), Κάρτραϊτ 13, Κουτσουμάρης, Βέλκος 3 (1), Κουφόπουλος 9 (1), Μαντίκος 6, Παπαδημητρίου 12 (1), Κουστένης 4, Δεϊμέζης 2, Ντίπτσης 16 (3), Πρίφτης

Nίκη Βόλου (Γκουγκουτούδης): Λουσέιν 12, Τζόνσον 18, Παπαδόπουλος, Μπαλόπουλος 9 (3), Γιαννούτσος, Δήμος 10 (2), Καραγεωργίου 7, Σπυρόπουλος 11, Βλαχογιάννης, Μπακέας, Νίκολης 9 (3), Τσουμάνης 16

Τρίκαλα Basket-Ψυχικό 58-107

Διαιτητές: Αναστασιάδης-Κατωτικίδης-Κωνσταντινέλης

Δεκάλεπτα: 14-26, 27-51, 46-78, 58-107

Τρίκαλα Basket (Κουτσοκέρας): Τζόουνς 9 (1), Γαζέλας, Αργυρούλης 2, Τσαφαράς 6, Κοκορέλης, Γουάσινγκτον 19 (2), Μπατατέγας, Κολσούζογλου 8, Μπαλός, Πηλίτσης 5 (1), Γαρέζος 5 (1), Τάταρης 4

Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Γκόλαντας 5 (1), Παπαγιάννης 4, Κουκάς 9 (1), Μπουρνελές 2, Χέντερσον 22 (5), Δήμου 6 (1), Αντωνάκης 3 (1), Καρράς 7, Γουέλς 7 (1), Ζορμπάς 17, Δημάκος 13 (2), Θεοδώρου 12 (2)

ΑΓΕΧ-Δάφνη 95-85

Διαιτητές: Σπυρόπουλος-Μαγκλογιάννης-Τσαχάκης

Δεκάλεπτα: 24-18, 48-45, 71-68, 95-85

ΑΓΕΧ (Σιούτης): Μπράιαντ 20 (2), Παπαρέγκας 15 (3), Μελισσαράτος 13, Γερομιχαλός 6, Μιχαήλ, Κόμαγκαμ 4, Νέσης 2, Κανονίδης 14 (2), Σάμαρτζιτς 21 (3)

Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 2, Τζιβελέκας 16 (2), Δημητρακόπουλος 17 (3), Τοπάλι 5 (1), Καράμπουλας 11 (1), Ετζιάκα, Φιλιππάκος 14, Ντράσκοβιτς 6, Μουστόπουλος 12

Evertech Παπάγου-Πανερυθραϊκός 85-90

Διαιτητές: Μαρτινάκος-Τεφτίκης-Πολάτογλου

Δεκάλεπτα: 11-24, 36-54, 62-69, 85-90

Παπάγου (Καρακώστας): Μπιλάλης 6, Άντερτον 34 (2), Μερμίγκης 13 (1), Δενδρινός 4, Μαλέλης 8 (2), Σκούρτης, Αγγελή, Καραμαλέγκος 2, Σκοτ 18

Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 10, Νκολαΐδης 15 (3), Καμάρας 15 (3), Κωστόπουλος, Σεντ Χίλερ 22 (3), Δομπρογιάννης 3, Καραΐσκος, Σταματογιάννης 3 (1), Ιωαννίδης 15 (1), Σιούντρης 7 (1)

Μαχητές Πειραματικό-Λαύριο Boderm 85-84

Διαιτητές: Ταρενίδης-Χατζημπαλίδης-Ντούρας

Δεκάλεπτα: 26-21, 39-42, 61-68, 85-84

Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Αμπαράς 5 (1), Μπανκς 11, Πουρλίδας 3, Κατσαμούρης 19 (1), Νώτης 16, Καρπούζης, Χαραλαμπίδης 16 (2), Καλαϊτζίδης 6 (2), Ντούμπαρ 9 (1), Κομνιανίδης

Λαύριο (Συμεωνίδης): Κουξχάουσεν 11 (3), Μακαρατζής, Άντερσον 11 (1), Παναγιωτόπουλος, Στασινός 8 (2), Σιγάλας 8, Προίσκος 25 (6), Τόλιας 7 (1), Καματερός, Καλόγηρος 5 (1), Ματαλιωτάκης 9 (1)

Σοφάδες-ΝΕ Μεγαρίδος 72-87

Διαιτητές: Μαραμής-Μπακάλης-Τούσης

Δεκάλεπτα: 18-15, 37-40, 62-68, 72-87

Σοφάδες (Κακλαμάνος): Μαυροειδάκος 4, Χατζής 14, Τουλούπης 7, Σκρίνσκι, Επαμεινώνδας 21 (5), Ευσταθιάδης 12 (2), Μπουντούρης 4, Πούντος 6 (2), Σπρίντζιος 1, Καμπερίδης 3

ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας 1, Δενδρινός 19 (4), Βησσαρίου, Γκρέκας 5 (1), Παναγιωτόπουλος 3, Σωτηρίου 30 (1), Πόζογλου 16 (2), Καραχάλιος 4, Κολοφώτης 3 (1), Ροζάκης, Ευστρατίου 6 (1)

Επόμενη αγωνιστική (6η, 1-3/11)

Σάββατο 1 Νοεμβρίου

17:00 Σοφάδες-Μαχητές Πειραματικό

17:00 Δάφνη-Τρίκαλα Basket

17:00 Πανερυθραϊκός-Λαύριο Boderm

Κυριακή 2 Νοεμβρίου

17:00 Νίκη Βόλου-Evertech Παπάγου

17:00 Ψυχικό-Vikos Φalcons

17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Πρωτέας Βούλας

17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Αιγάλεω

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου