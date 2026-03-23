Ο Κόροιβος επικράτησε εκτός έδρας του Ψυχικού με 85-79 και συνεχίζει να διεκδικεί με αξιώσεις την παρουσία του στα playoffs της Elite League.

Στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 28η αγωνιστική της Elite League, ο Κόροιβος επικράτησε εκτός έδρας του Ψυχικού με 85-79. Η ομάδα της Αμαλιάδας βελτίωσε το ρεκόρ της σε 13-13 και παρέμεινε στο κυνήγι μιας θέσης στα playoffs, ενώ οι γηπεδούχοι υποχώρησαν στο 14-12, αλλά διατηρούνται στην όγδοη θέση της κατάταξης.

Διαιτητές: Παπαϊωάννου-Σπυρόπουλος-Αργυρούδης (Καλαρέμας)

Δεκάλεπτα: 30-29, 52-52, 68-67, 79-85

Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Παπαγιάννης 9 (1), Κουκάς 12 (4), Μπουρνελές 2, Ρος 9 (1), Αντωνάκης 5 (1), Καρράς 5, Γουέλς 15 (2), Ζορμπάς 9, Δημάκος 8, Θεοδώρου 5 (1)

Κόροιβος Αμαλιάδας (Μάνος): Μάρκου 10 (2), Κοκορέλης 18 (1), Πιλάβιος 3 (1), Παρασκευόπουλος 19 (2), Κάτζος 15 (3), Τάταρης 20 (4)

Αποτελέσματα-28η αγωνιστική

Σάββατο 21 Μαρτίου

Vikos Φalcons-Πρωτέας Βούλας 67-75

Δάφνη-Νίκη Βόλου 91-87

ΝΕ Μεγαρίδος-Πανερυθραϊκός 104-92

Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Μαχητές Πειραματικό 55-63

Σοφάδες-Λαύριο Boderm 88-87

Κυριακή 22 Μαρτίου

ΑΓΕΧ-Evertech Παπάγου 66-80

Δευτέρα 23 Μαρτίου

Ψυχικό-Κόροιβος Αμαλιάδας 79-85

Ρεπό: Αιγάλεω

Κατάταξη

Δόξα Λευκάδας 21-5 Βίκος Ιωαννίνων 19-7 Μεγαρίδα 18-8 Πρωτέας Βούλας 18-8 Παπάγου 16-11 Χαλκίδα 15-11 Λαύριο 14-13 Ψυχικό 14-12 Κόροιβος 13-13 Πανερυθραϊκός 12-14 Δάφνη 10-16 Σοφάδες 9-17 Μαχητές Πειραματικό 9-17 Νίκη Βόλου 5-21 Αιγάλεω 3-23 Τρίκαλα -

Επόμενη αγωνιστική (29η)

Μαχητές Πειραματικό-Πρωτέας Βούλας

Αιγάλεω-Vikos Φalcons

Λαύριο Boderm-ΑΓΕΧ

Πανερυθραϊκός-Σοφάδες

Νίκη Βόλου-ΝΕ Μεγαρίδος

Κόροιβος Αμαλιάδας-Δάφνη

Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Ψυχικό

Ρεπό: Evertech Παπάγου

