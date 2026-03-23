Elite League: Πέρασε νικηφόρα από το Ψυχικό ο Κόροιβος
Στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 28η αγωνιστική της Elite League, ο Κόροιβος επικράτησε εκτός έδρας του Ψυχικού με 85-79. Η ομάδα της Αμαλιάδας βελτίωσε το ρεκόρ της σε 13-13 και παρέμεινε στο κυνήγι μιας θέσης στα playoffs, ενώ οι γηπεδούχοι υποχώρησαν στο 14-12, αλλά διατηρούνται στην όγδοη θέση της κατάταξης.
Διαιτητές: Παπαϊωάννου-Σπυρόπουλος-Αργυρούδης (Καλαρέμας)
Δεκάλεπτα: 30-29, 52-52, 68-67, 79-85
Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Παπαγιάννης 9 (1), Κουκάς 12 (4), Μπουρνελές 2, Ρος 9 (1), Αντωνάκης 5 (1), Καρράς 5, Γουέλς 15 (2), Ζορμπάς 9, Δημάκος 8, Θεοδώρου 5 (1)
Κόροιβος Αμαλιάδας (Μάνος): Μάρκου 10 (2), Κοκορέλης 18 (1), Πιλάβιος 3 (1), Παρασκευόπουλος 19 (2), Κάτζος 15 (3), Τάταρης 20 (4)
Αποτελέσματα-28η αγωνιστική
Σάββατο 21 Μαρτίου
- Vikos Φalcons-Πρωτέας Βούλας 67-75
- Δάφνη-Νίκη Βόλου 91-87
- ΝΕ Μεγαρίδος-Πανερυθραϊκός 104-92
- Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Μαχητές Πειραματικό 55-63
- Σοφάδες-Λαύριο Boderm 88-87
Κυριακή 22 Μαρτίου
- ΑΓΕΧ-Evertech Παπάγου 66-80
Δευτέρα 23 Μαρτίου
- Ψυχικό-Κόροιβος Αμαλιάδας 79-85
Ρεπό: Αιγάλεω
Κατάταξη
- Δόξα Λευκάδας 21-5
- Βίκος Ιωαννίνων 19-7
- Μεγαρίδα 18-8
- Πρωτέας Βούλας 18-8
- Παπάγου 16-11
- Χαλκίδα 15-11
- Λαύριο 14-13
- Ψυχικό 14-12
- Κόροιβος 13-13
- Πανερυθραϊκός 12-14
- Δάφνη 10-16
- Σοφάδες 9-17
- Μαχητές Πειραματικό 9-17
- Νίκη Βόλου 5-21
- Αιγάλεω 3-23
- Τρίκαλα -
Επόμενη αγωνιστική (29η)
- Μαχητές Πειραματικό-Πρωτέας Βούλας
- Αιγάλεω-Vikos Φalcons
- Λαύριο Boderm-ΑΓΕΧ
- Πανερυθραϊκός-Σοφάδες
- Νίκη Βόλου-ΝΕ Μεγαρίδος
- Κόροιβος Αμαλιάδας-Δάφνη
- Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Ψυχικό
Ρεπό: Evertech Παπάγου
