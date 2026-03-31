Λιόλιος: «Εχετε μπερδευτεί, κύριε Υπουργέ»

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, απάντησε στον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, που ανέφερε πως ο εξορθολογισμός των πρωταθλημάτων οδήγησε σε μείωση των πόρων για την Α1 και Α2 Γυναικών.

Άμεσα απάντησε Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης στην επιστολή του προέδρου της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιου για την μείωση του ποσοστού που λαμβάνουν οι ομάδες από τους πόρους του στοιχήματος για την Α1 και Α2 Γυναικών, αναφέροντας τον λόγο που οδήγησε στη μείωση των πόρων.

Η απάντηση του πρόεδρου της ΕΟΚ

«Κύριε Υπουργέ.

με μεγάλη προσοχή διάβασα την απάντησή σας στην επιστολή που σας στείλαμε και νομίζω πως είτε οι υπάλληλοι σας, σας έχουν παραπληροφορήσει είτε κάπου έχετε μπερδευτεί.

Τα κριτήρια χρηματοδότησης που αναφέρετε δεν είναι των ομάδων αλλά των Ομοσπονδιών που η κατανομή ακόμα δεν έχει γίνει και την αναμένουμε.

Ο αριθμός των αθλητών και αθλητριών του κάθε αθλήματος καθως και οι επιτυχίες των Εθνικών ομάδων είναι τα κριτήρια χρηματοδότησης των Ομοσπονδιων με βάση το σύστημα αξιολόγησης Χείλων.

Το ποσοστό χρηματοδότησης των διαφόρων πρωταθλημάτων όπως πολύ καλά γνωρίζετε δεν έχει να κάνει με αυτά τα κριτήρια αλλά αποκλειστικα με την απήχηση πρωταθλήματος και το κόστος βιωσιμότητας των ομάδων.

Αλλιώς, αν αυτά δεν είναι τα κριτήρια κατανομής, για ποιο λόγο να υπάρχει αυτή η τεράστια αλλά δίκαιη διαφορά μεταξύ της Super League στο ποδόσφαιρο και της Basket League στο μπάσκετ; Με τη λογική που μου απαντήσατε κύριε Υπουργέ θα έπρεπε τα ποσά να είναι τα ίδια για να μην πω ότι στη Basket League θα έπρεπε να είναι περισσότερα.

Προσωπικά σέβομαι όλα τα αθλήματα και όλα τα Σωματεία όπως επίσης και το κόπο των αθλητών και των αθλητριών σε όλες τις ομάδες. Σε καμμία ομως περίπτωση δεν πρόκειται ως Προεδρος της ΕΟΚ να δεχθώ υποβάθμιση αθλήματος και τετελεσμένα από τη πλευρά του Υπουργείου Αθλητισμού το οποίο σέβομαι και στο οποίο υπαγόμαστε.

Τα 900 Σωματεία που εκπροσωπώ και που με τίμησαν με τη ψήφο τους περιμένουν από εμένα να τα υπερασπιστώ και να τα υποστηρίξω. Και αυτό ακριβώς κάνω τόσα χρόνια και θα συνεχίσω να το κάνω. Γιαυτό το λόγο κύριε Υπουργέ συντάσσομαι πλήρως με τα ερωτήματα που σας κατέθεσαν τα 36 απο τα 37 Σωματεία των Εθνικών κατηγοριών του μπάσκετ γυναικών και σας ρωτώ και εγώ προσωπικά ξεκάθαρα και δυνατά: Για ποιο λόγο κύριε Υπουργέ το μπάσκετ γυναικών τιμωρείται από τη κατανομή που αυθαίρετα θεσπίσατε φέτος;

Τα Σωματεία που εκπροσωπώ περιμένουν την απάντηση σας».