Αθηναϊκός: Μανωλόπουλος και Γκουγκουτούδης παρακολούθησαν μαζί τον τελικό
Στον πρώτο τελικό μεταξύ του Αθηναϊκού με τη Μερσίν, το «παρών» στο γήπεδο έδωσαν οι Σωτήρης Μανωλόπουλος και Παναγιώτης Γκουγκουτούδης.
Συγκεκριμένα το κλειστό της Γλυφάδας γέμισε από σπουδαίες προσωπικότητες του ελληνικού μπάσκετ και μεταξύ άλλων βρέθηκαν οι δύο παλιοί φίλοι και είδαν μαζί τον τελικό.
Ο Σωτήρης Μανωλόπουλος που έχει επιστρέψει στην Ελλάδα, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, συνάντησε τον Παναγιώτη Γκουγκουτούδη που είχε δουλέψει παλιότερα στην ομάδα του Βύρωνα και παρακολούθησαν τον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό του Αθηναϊκού.
Δείτε ΕπίσηςΒεζένκοβ: «Ο μεγάλος στόχος είναι η EuroLeague»
Οι δύο φίλοι είχαν την ευκαιρία να αναλύσουν μαζί την αναμέτρηση και φυσικά να συναντηθούν ξανά.
