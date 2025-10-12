Παναθηναϊκός - ΠΑΣ Γιάννινα 96-43: Απόλυτη κυριαρχία

Κυριαρχικός ήταν ο Παναθηναϊκός κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα, έχοντας επικρατήσει με 96-43 για τη δεύτερη αγωνιστική της Α1 Μπάσκετ Γυναικών.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε τον ΠΑΣ Γιάννινα για τη δεύτερη αγωνιστική της Α1 Μπάσκετ Γυναικών. Η Σελέν Ερντέμ τέθηκε αντιμέτωπη με την πρώην ομάδα της, με το σύνολο του «τριφυλλιού» να φτάνει σε μία άνετη νίκη με 96-43.

Από την αρχή οι «πράσινες» έλεγχαν τον ρυθμό του αγώνα, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου με το σκορ στο 47-31. Ενδεικτικό της διαφοράς ανάμεσα στις δύο ομάδες, είναι το γεγονός ότι στις δύο τελευταίες περιόδους, ο ΠΑΣ έβαλε από 6 πόντους, δηλαδή συνολικά 12 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο!

Πρώτη σκόρερ από την πλευρά του Παναθηναϊκού αναδείχθηκε η Τζέιλεν Μπράουν μαζί με τη Ιωάννα Κρίμιλη με 14 πόντους, 13 είχε η Ιωάννα Χατζηλεοντή και 10 η Σαμάνθα Γκαλανόπουλος. Από την ομάδα των Ιωαννίνων η μόνη που έφτασε σε διψήφιο αριθμό πόντων ήταν η Μόρχαουζ που έβαλε 12.

 

Τα δεκάλεπτα: 23-10, 47-31, 73-37, 96-43

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΗ ΑΝΝΑ04:2321/250%1/250%0/00%0/00%000000001
2FITZGERALD FEYONDA-RENA *20:4393/650%2/450%1/250%2/2100%011120108
6ΚΩΤΟΥΛΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ-ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ14:4942/2100%2/2100%0/00%0/00%0772100013
8BROWN JAELYN *17:39145/1050%4/666.7%1/425%3/475%0221300011
12GALANOPOULOS SAMANTHA-CAYLA *20:17103/475%1/1100%2/366.7%2/2100%0113000013
16ΠΟΛΥΜΕΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ10:3400/20%0/10%0/10%0/00%011330000
17VITOLA KRISTINE *21:2263/560%3/475%0/10%0/00%066130508
18ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ18:45135/771.4%5/771.4%0/00%3/3100%1341210017
21ΚΡΙΜΙΛΗ ΙΩΑΝΝΑ22:15145/771.4%3/475%2/366.7%2/450%1125102017
22ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗ ΑΝΘΟΥΛΑ17:3783/560%1/1100%2/450%0/00%0662013012
24ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΣΩΤΗΡΙΑ07:2400/00%0/00%0/00%0/00%00000100-1
77PRINCE SEDONA *24:12166/785.7%6/785.7%0/00%4/4100%1121221019
Team/Coaches
TOTAL2009636/5763.2%28/3971.8%8/1844.4%16/1984.2%3293220175121123

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0BRUGLER TALYA ANN *29:2384/1526.7%4/1136.4%0/40%0/00%156010436
6ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ *28:2152/1315.4%2/1118.2%0/20%1/250%13424022-2
7ΜΑΡΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ *30:2582/540%0/10%2/450%2/2100%000230304
8ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ03:4100/00%0/00%0/00%0/00%011000001
9ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ04:2300/10%0/10%0/00%0/00%01101100-1
10ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ13:0300/10%0/00%0/10%0/00%022030001
11MOREHOUSE TISHARA-MIESHA *34:19126/1540%6/1250%0/30%0/00%2357301014
17ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΜΑΡΙΑ08:2721/250%1/1100%0/10%0/00%000130002
22SINGLETON TΥΙA AMANI *28:3882/825%2/540%0/30%4/4100%426011028
24ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
Team/Coaches
TOTAL2004317/6028.3%15/4235.7%2/1811.1%7/887.5%817251218412028

@Photo credits: INTIME, ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ
     

