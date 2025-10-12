Κυριαρχικός ήταν ο Παναθηναϊκός κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα, έχοντας επικρατήσει με 96-43 για τη δεύτερη αγωνιστική της Α1 Μπάσκετ Γυναικών.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε τον ΠΑΣ Γιάννινα για τη δεύτερη αγωνιστική της Α1 Μπάσκετ Γυναικών. Η Σελέν Ερντέμ τέθηκε αντιμέτωπη με την πρώην ομάδα της, με το σύνολο του «τριφυλλιού» να φτάνει σε μία άνετη νίκη με 96-43.

Από την αρχή οι «πράσινες» έλεγχαν τον ρυθμό του αγώνα, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου με το σκορ στο 47-31. Ενδεικτικό της διαφοράς ανάμεσα στις δύο ομάδες, είναι το γεγονός ότι στις δύο τελευταίες περιόδους, ο ΠΑΣ έβαλε από 6 πόντους, δηλαδή συνολικά 12 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο!

Πρώτη σκόρερ από την πλευρά του Παναθηναϊκού αναδείχθηκε η Τζέιλεν Μπράουν μαζί με τη Ιωάννα Κρίμιλη με 14 πόντους, 13 είχε η Ιωάννα Χατζηλεοντή και 10 η Σαμάνθα Γκαλανόπουλος. Από την ομάδα των Ιωαννίνων η μόνη που έφτασε σε διψήφιο αριθμό πόντων ήταν η Μόρχαουζ που έβαλε 12.

Τα δεκάλεπτα: 23-10, 47-31, 73-37, 96-43

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΗ ΑΝΝΑ 04:23 2 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 FITZGERALD FEYONDA-RENA * 20:43 9 3/6 50% 2/4 50% 1/2 50% 2/2 100% 0 1 1 1 2 0 1 0 8 6 ΚΩΤΟΥΛΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ-ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 14:49 4 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 7 7 2 1 0 0 0 13 8 BROWN JAELYN * 17:39 14 5/10 50% 4/6 66.7% 1/4 25% 3/4 75% 0 2 2 1 3 0 0 0 11 12 GALANOPOULOS SAMANTHA-CAYLA * 20:17 10 3/4 75% 1/1 100% 2/3 66.7% 2/2 100% 0 1 1 3 0 0 0 0 13 16 ΠΟΛΥΜΕΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 10:34 0 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 3 3 0 0 0 0 17 VITOLA KRISTINE * 21:22 6 3/5 60% 3/4 75% 0/1 0% 0/0 0% 0 6 6 1 3 0 5 0 8 18 ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 18:45 13 5/7 71.4% 5/7 71.4% 0/0 0% 3/3 100% 1 3 4 1 2 1 0 0 17 21 ΚΡΙΜΙΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 22:15 14 5/7 71.4% 3/4 75% 2/3 66.7% 2/4 50% 1 1 2 5 1 0 2 0 17 22 ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 17:37 8 3/5 60% 1/1 100% 2/4 50% 0/0 0% 0 6 6 2 0 1 3 0 12 24 ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΣΩΤΗΡΙΑ 07:24 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 77 PRINCE SEDONA * 24:12 16 6/7 85.7% 6/7 85.7% 0/0 0% 4/4 100% 1 1 2 1 2 2 1 0 19 Team/Coaches TOTAL 200 96 36/57 63.2% 28/39 71.8% 8/18 44.4% 16/19 84.2% 3 29 32 20 17 5 12 1 123