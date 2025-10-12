Παναθηναϊκός - ΠΑΣ Γιάννινα 96-43: Απόλυτη κυριαρχία
Ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε τον ΠΑΣ Γιάννινα για τη δεύτερη αγωνιστική της Α1 Μπάσκετ Γυναικών. Η Σελέν Ερντέμ τέθηκε αντιμέτωπη με την πρώην ομάδα της, με το σύνολο του «τριφυλλιού» να φτάνει σε μία άνετη νίκη με 96-43.
Από την αρχή οι «πράσινες» έλεγχαν τον ρυθμό του αγώνα, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου με το σκορ στο 47-31. Ενδεικτικό της διαφοράς ανάμεσα στις δύο ομάδες, είναι το γεγονός ότι στις δύο τελευταίες περιόδους, ο ΠΑΣ έβαλε από 6 πόντους, δηλαδή συνολικά 12 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο!
Πρώτη σκόρερ από την πλευρά του Παναθηναϊκού αναδείχθηκε η Τζέιλεν Μπράουν μαζί με τη Ιωάννα Κρίμιλη με 14 πόντους, 13 είχε η Ιωάννα Χατζηλεοντή και 10 η Σαμάνθα Γκαλανόπουλος. Από την ομάδα των Ιωαννίνων η μόνη που έφτασε σε διψήφιο αριθμό πόντων ήταν η Μόρχαουζ που έβαλε 12.
Τα δεκάλεπτα: 23-10, 47-31, 73-37, 96-43
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΗ ΑΝΝΑ
|04:23
|2
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|FITZGERALD FEYONDA-RENA *
|20:43
|9
|3/6
|50%
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|1
|2
|0
|1
|0
|8
|6
|ΚΩΤΟΥΛΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ-ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
|14:49
|4
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|7
|7
|2
|1
|0
|0
|0
|13
|8
|BROWN JAELYN *
|17:39
|14
|5/10
|50%
|4/6
|66.7%
|1/4
|25%
|3/4
|75%
|0
|2
|2
|1
|3
|0
|0
|0
|11
|12
|GALANOPOULOS SAMANTHA-CAYLA *
|20:17
|10
|3/4
|75%
|1/1
|100%
|2/3
|66.7%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|3
|0
|0
|0
|0
|13
|16
|ΠΟΛΥΜΕΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
|10:34
|0
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|17
|VITOLA KRISTINE *
|21:22
|6
|3/5
|60%
|3/4
|75%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|6
|6
|1
|3
|0
|5
|0
|8
|18
|ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
|18:45
|13
|5/7
|71.4%
|5/7
|71.4%
|0/0
|0%
|3/3
|100%
|1
|3
|4
|1
|2
|1
|0
|0
|17
|21
|ΚΡΙΜΙΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
|22:15
|14
|5/7
|71.4%
|3/4
|75%
|2/3
|66.7%
|2/4
|50%
|1
|1
|2
|5
|1
|0
|2
|0
|17
|22
|ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗ ΑΝΘΟΥΛΑ
|17:37
|8
|3/5
|60%
|1/1
|100%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|0
|6
|6
|2
|0
|1
|3
|0
|12
|24
|ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΣΩΤΗΡΙΑ
|07:24
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|-1
|77
|PRINCE SEDONA *
|24:12
|16
|6/7
|85.7%
|6/7
|85.7%
|0/0
|0%
|4/4
|100%
|1
|1
|2
|1
|2
|2
|1
|0
|19
|Team/Coaches
|TOTAL
|200
|96
|36/57
|63.2%
|28/39
|71.8%
|8/18
|44.4%
|16/19
|84.2%
|3
|29
|32
|20
|17
|5
|12
|1
|123
|ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|BRUGLER TALYA ANN *
|29:23
|8
|4/15
|26.7%
|4/11
|36.4%
|0/4
|0%
|0/0
|0%
|1
|5
|6
|0
|1
|0
|4
|3
|6
|6
|ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ *
|28:21
|5
|2/13
|15.4%
|2/11
|18.2%
|0/2
|0%
|1/2
|50%
|1
|3
|4
|2
|4
|0
|2
|2
|-2
|7
|ΜΑΡΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ *
|30:25
|8
|2/5
|40%
|0/1
|0%
|2/4
|50%
|2/2
|100%
|0
|0
|0
|2
|3
|0
|3
|0
|4
|8
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
|03:41
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|9
|ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
|04:23
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|-1
|10
|ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
|13:03
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|3
|0
|0
|0
|1
|11
|MOREHOUSE TISHARA-MIESHA *
|34:19
|12
|6/15
|40%
|6/12
|50%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|2
|3
|5
|7
|3
|0
|1
|0
|14
|17
|ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΜΑΡΙΑ
|08:27
|2
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|3
|0
|0
|0
|2
|22
|SINGLETON TΥΙA AMANI *
|28:38
|8
|2/8
|25%
|2/5
|40%
|0/3
|0%
|4/4
|100%
|4
|2
|6
|0
|1
|1
|0
|2
|8
|24
|ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Team/Coaches
|TOTAL
|200
|43
|17/60
|28.3%
|15/42
|35.7%
|2/18
|11.1%
|7/8
|87.5%
|8
|17
|25
|12
|18
|4
|12
|0
|28
