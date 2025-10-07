Έντονη δυσαρέσκεια Αθηναϊκού για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού

Δυσαρεστημένοι με τη συμπεριφορά των οπαδών του Παναθηναϊκού ήταν στον Αθηναϊκό, μετά το κυριακάτικο παιχνίδι.

Επεισοδιακό ήταν το πρώτο ντέρμπι της Α1 Γυναικών μεταξύ του Αθηναϊκού και του Παναθηναϊκού, η λήξη του οποίου βρήκε νικήτριες τις «πράσινες». Οι γηπεδούχοι δεν στέκονται μόνο στη διακοπή των 30 λεπτών που υπήρξε στον αγώνα, αλλά και στις ζημιές που έγιναν στο ανακαινισμένο γήπεδο της Εργάνης από τους φίλους των «πράσινων» που βρέθηκαν εκεί το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι άνθρωποι της ομάδας του Βύρωνα, οι τοίχοι και τα καθίσματα που κάθονταν οι φιλοξενούμενοι γέμισαν αυτοκόλλητα και συνθήματα, ενώ αντίστοιχες ζημιές υπήρξαν και στις τουαλέτες. Όπως καταγγέλλουν, καταστράφηκαν προϊόντα που είχαν συλλεχθεί στο «Athens Cup» και ήταν προγραμματισμένο να μεταφερθούν σήμερα στο κοινωνικό παντοπωλείο του Βύρωνα, κάτι που μετά από προσπάθειες ανθρώπων της ομάδας έγινε κανονικά τελικά.

Μάλιστα, από τον Αθηναϊκό σημείωναν πως, αν και συμφώνησαν να πάρει ο Παναθηναϊκός το 20% που δικαιούται σύμφωνα με την προκήρυξη του πρωταθλήματος, στις κερκίδες του γηπέδου βρέθηκαν πάνω από 150 άτομα, οι περισσότεροι εκ των οποίων χωρίς εισιτήριο, που έβριζαν τον Νίκο Χαρδαλιά, ο οποίος βρισκόταν στο γήπεδο με τη σύζυγο και την κόρη του.