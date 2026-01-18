Ιωνία-Αθηναϊκός 59-64: Δέχτηκε 15 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο και παρέμεινε στην κορυφή
Μπορεί ο Αθηναϊκός να μην έπαιξε καθόλου καλά στο πρώτο ημίχρονο, δίνοντας την ευκαιρία στην ομάδα της Ιωνίας να προηγηθεί με 44-27, ωστόσο το δεύτερο ημίχρονο ήταν καταιγιστικό για την ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου, που επικράτησε με 64-59. Ο Αθηναϊκός δέχτηκε μόλις 6 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο και άλλους 9 στο τέταρτο, για να πετύχει την ανατροπή και να παραμείνει στην κορυφή, στην ισοβαθμία των 12 νικών με τον Παναθηναϊκό.
Για τον Αθηναϊκό κορυφαία ήταν η Ιβάνα Ράτζα με 13 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ στους 13 σταμάτησε και η Κριστίν Ανίγκουε, έχοντας 9 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 22-16, 44-27, 50-52, 59-64
14η Αγωνιστική
Σάββατο 17/1
- ΠΑΟΚ-ΠΑΣ Γιάννινα 88-80
- Ολυμπιακός-Παναθλητικός 76-67
Κυριακή 18/1
- Αμύντας-Πανσερραϊκός 54-79
- Παναθηναϊκός-Πρωτέας Βούλας 83-79
- Ιωνία-Αθηναϊκός Qualco 59-64
Ρεπό: Ανόρθωση Βόλου
Η Κατάταξη
- Αθηναϊκός 12-1
- Παναθηναϊκός 12-1
- Ολυμπιακός 10-2
- Πανσερραϊκός 8-5
- ΠΑΣ Γιάννινα 6-7
- Παναθλητικός 5-7
- Πρωτέας Βούλας 5-8
- Νέα Ιωανία 5-8
- ΠΑΟΚ 4-9
- Αμύντας 2-11
- Ανόρθωση Βόλου 1-11
