Με ένα ντεμαράζ στο δεύτερο ημίχρονο, ο Αθηναϊκός επικράτησε 64-59 στην έδρα της Ιωνίας και παρέμεινε συγκάτοικος του Παναθηναϊκού στην κορυφή.

Μπορεί ο Αθηναϊκός να μην έπαιξε καθόλου καλά στο πρώτο ημίχρονο, δίνοντας την ευκαιρία στην ομάδα της Ιωνίας να προηγηθεί με 44-27, ωστόσο το δεύτερο ημίχρονο ήταν καταιγιστικό για την ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου, που επικράτησε με 64-59. Ο Αθηναϊκός δέχτηκε μόλις 6 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο και άλλους 9 στο τέταρτο, για να πετύχει την ανατροπή και να παραμείνει στην κορυφή, στην ισοβαθμία των 12 νικών με τον Παναθηναϊκό.

Για τον Αθηναϊκό κορυφαία ήταν η Ιβάνα Ράτζα με 13 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ στους 13 σταμάτησε και η Κριστίν Ανίγκουε, έχοντας 9 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 22-16, 44-27, 50-52, 59-64

14η Αγωνιστική

Σάββατο 17/1

Κυριακή 18/1

Ρεπό: Ανόρθωση Βόλου

Η Κατάταξη