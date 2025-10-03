Μετά από απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η ΕΟΚ αναγκάστηκε να αποκλείσει τις Εσπερίδες από το πρωτάθλημα μπάσκετ της Α1 Γυναικών. Έμειναν 11 ομάδες.

Τελικά το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με 11 ομάδες και όχι με 12. Η απούσα ομάδα από την Α1 Γυναικών θα είναι ένα από τα πιο ιστορικά σωματεία στο ελληνικό μπάσκετ γυναικών. Ο λόγος για τις Εσπερίδες Καλλιθέας που παρ' ότι την Κυριακή (28/09) έπαιξαν με τον Αμύντα στο Κύπελλο, η Γενική Γραμματεία έστειλε με καθυστέρηση έγγραφο στην ομοσπονδία ότι ο σύλλογος δεν είχε εναρμονιστεί με το καταστατικό της και πρέπει να αποκλειστεί από το πρωτάθλημα.

Η Ομοσπονδία ζήτησε συναίνεση από τα σωματεία της Α1 Κατηγορίας για αναβολή δύο εβδομάδων, ώστε να συμπληρώσει τον φάκελο και να πληρώσει το απαιτούμενο παράβολο, αλλά δύο ομάδες αρνήθηκαν.

H Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ενημέρωσε τις ομοσπονδίες ότι από τα 904 σωματεία που είναι στο μητρώο της τρία βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία. Ένα από αυτά ήταν οι Εσπερίδες, που από το 1995 μέχρι σήμερα έχει κατακτήσει 2 πρωταθλήματα και 4 Κύπελλα Ελλάδας, έχει συμμετάσχει αρκετές φορές στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ από τίς τάξεις τους έχουν περάσει κορυφαίες Ελληνίδες παίκτριες του παρελθόντος (Καλέντζου , Καλτσίδου, Λυμουρα, Σωτηρίου, Χατζηνικολάου, Παπαμιχαήλ κλπ) όσο και ξένες με κορυφαία την τεράστια Σέριλ Σούπς..

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Ολυμπιακός κατέκτησε τον τίτλο, νικώντας με 3-1 τον Αθηναϊκό στους τελικούς. Πάντως φέτος ο Αθηναϊκός έχει ενισχυθεί πολύ και έχει θέσει πολύ ψηλά τον πήχη στην Α1 Γυναικών.

Tζάμπολ στο πρωτάθλημα θα έχουμε το Σάββατο 4 Οκτώβρη, με τον Πανσερραϊκό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Την Κυριακή ο Αθηναϊκός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό και ο Πρωτέας Βούλας τον Ολυμπιακό.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Σάββατο 4/10

ΔΑΚ Κοιλάδας 19.30 Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ

Κυριακή 5/10

Γ. Γεννηματάς 13.00 Πρωτέας Β.-Ολυμπιακός

Αγγ. Ζούπας 13.00 Αμύντας-ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας

Ιωαννίνων (Ν) 17.00 ΠΑΣ Γιάννινα-Ανόρθωση Βόλου

Δ. Καλτσάς 19.45 Αθηναϊκός-Παναθηναϊκός

Όσα αναφέρει η ΕΟΚ

Μετά απο ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και τη σχετική διαπιστωτική της πράξης, ανακοινώνουμε ότι το πρωτάθλημα της Α1 γυναικών θα διεξαχθεί με 11 ομάδες, χωρίς τη συμμετοχή του σωματείου Εσπερίδες.