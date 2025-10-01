Η ημερομηνία του αγώνα για την πρεμιέρα της Α1 Μπάσκετ Γυναικών ανάμεσα στον Αθηναϊκό και τον Παναθηναϊκό άλλαξε και αντί για πρωί Σαββάτου, θα γίνει απόγευμα Κυριακής.

Λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση του Super Cup Γυναικών, λίγο απομένει πλέον ώστε να αρχίσει η δράση στο πρωτάθλημα της Α1 Μπάσκετ.

Μάλιστα, στην πρώτη αγωνιστική ο Αθηναϊκός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό στο κλειστό του Βύρωνα, με την ημερομηνία του παιχνιδιού να έχει αλλάξει. Πιο συγκεκριμένα, ενώ αρχικά ήταν προγραμματισμένο για το Σάββατο 4/10 στις 11:45, η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 19:45.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ

Σας ενημερώνουμε ότι, για τηλεοπτικούς λόγους, ο αγώνας Αθηναϊκός ΑΣ – Παναθηναϊκός ΑΟ, για την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών, αντί της 04/10/2025 και ώρας 11.45, θα διεξαχθεί στις 05/10/2025 και ώρα 19.45, στο Κλειστό γυμναστήριο Βύρωνα «Δ. Καλτσάς».