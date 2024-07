Σε μια σημαντική προσθήκη προχώρησε η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Αθηναϊκού καθώς ανακοίνωσε την άλλοτε WNBer, Τζέσικα Σέπαρντ.

Η 28χρονη φόργουορντ έχει «γράψει» 85 ματς στο WNBA με τη φανέλα των Μινεσότα Λινξ μετρώντας κατά μέσο όρο 6.3 πόντους, 6/1 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ ανά 21:08 λεπτά συμμετοχής.

Επίσης πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις και στο ιταλικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Βενέτσια και της Σάσαρι, κερδίζοντας τον τίτλο της MVP της λίγκας το 2022.

Η ανακοίνωση του Αθηναϊκού

«Μία από τις σημαντικότερες κινήσεις των τελευταίων ετών και του μπάσκετ γυναικών στην Ελλάδα εν γένει ολοκληρώθηκε από τον Αθηναϊκό. Η ομάδα μας ανακοινώνει την απόκτηση της πρωταθλήτριας NCAA το 2018 με το Notre Dame και της πρωταθλήτριας Ιταλίας με την Βενέτσια, Τζέσικα Σέπαρντ (28χρ., 1μ.93).

Η Αμερικανίδα σέντερ έρχεται στην Ελλάδα έπειτα από μια τριετία στο ιταλικό πρωτάθλημα, όπου αρχικά αγωνίστηκε τη σεζόν 2021-22 με την Ντιναμό Σάσαρι, ομάδα με την οποία αναδείχθηκε MVP του πρωταθλήματος και είχε μέσο όρο 27,3 πόντους και 13,3 ριμπάουντ στο Eurocup. Ακολούθησε η Βενέτσια, όπου έμεινε δύο χρόνια (2022-24) και πέρυσι κατέκτησε τον τίτλο έχοντας μέσο όρο 13,5 πόντους, 9,4 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ στο πρωτάθλημα, ενώ στο Eurocup όπου έφτασε μέχρι τα ημιτελικά με την ομάδα της, είχε 21 πόντους, 10,4 ριμπάουντ και 2,8 ασίστ μέσο όρο.

Ήταν, δε, πρώτη σε ριμπάουντ, efficiency, field goal shooting, και double-double στη διοργάνωση στη θέση της, ενώ ήταν δεύτερη σκόρερ. Η ευρωπαϊκή της εμπειρία συμπληρώνεται και με την Μακάμπι Ρααανά τη σεζόν 2020-21, όπου συνυπήρξε με την Χολμς, αλλά δεν έπαιξε παρά μόνο σε ένα ματς.

Στην Αμερική, η Τζέσικα Σέπαρντ πέρα από τη σπουδαία της πορεία στο κολεγιακό πρωτάθλημα με την κατάκτηση του τίτλου το 2018 και έναν τελικό NCAA το 2019, έχει τρεις γεμάτες σεζόν στο WNBA, ούσα βασικό μέλος των Minnesota Lynx. Το 2023 ήταν βασική στα 17 από τα 21 ματς της ομάδας της, με μέσο όρο συμμετοχής 26,9 και 8,1 πόντους, εφτά ριμπάουντ και τρεις ασίστ ανά παιχνίδι!

Τα δικαιώματά της παραμένουν στην Μινεσότα, ωστόσο δεν αγωνίστηκε φέτος λόγω του ιταλικού πρωταθλήματος, ενώ πρόσφατα απέκτησε σλοβενικό διαβατήριο.

Jessica Shepard, welcome to our family! Benvenuto! Dobrodošli! Καλώς ήρθες! Αυτά!»