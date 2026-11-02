Σοκαριστικό ατύχημα για Αμερικανό γκαρντ στον Λίβανο: Χτύπησε το κεφάλι του στη βάση της μπασκέτας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο

Ο Τζερεμάια Γκάμπρελ κοψοχίλιασε άπαντες όταν στην αναμέτρηση της Αντονίν με την Μπεϊρούτ, μετά από σκληρό φάουλ προσέκρουσε με το κεφάλι στη βάση της μπασκέτας και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο,

Έντονες στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην αναμέτρηση της Αντονίν με την Μπεϊρούτ στον Λίβανο, όταν ο Τζερεμάια Γκάμπρελ είχε μια πολύ άσχημη πτώση στο παρκέ, με αποτέλεσμα να διακομιστεί άμεσα στο νοσοκομείο.

Ο Αμερικανός γκαρντ της Αντονίν έπεσε στο έδαφος έπειτα από σκληρό φάουλ από τον Μιγκέλ Μαρτίνεθ, σε προσπάθειά του να κινηθεί προς το καλάθι. Κατά την πτώση του χτύπησε με το κεφάλι στη βάση της μπασκέτας, ενώ τραυματίστηκε και στο δεξί χέρι, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στους συμπαίκτες και τους αντιπάλους του.

A dangerous foul lead to Jermiah Gambrell being escorted to the hospital after last nights game in Lebanon. https://t.co/VjPjCPdSEs November 1, 2026

Η κατάσταση προκάλεσε αναστάτωση στο γήπεδο, με τους ανθρώπους των δύο ομάδων να σπεύδουν αμέσως κοντά του, ενώ χρειάστηκε και η συνδρομή εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού. Μάλιστα, ο Γκάμπρελ μεταφέρθηκε αμέσως σε νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Τα νέα πάντως για την περίπτωσή του, είναι καθησυχαστικά, καθώς ο Αμερικανός απέφυγε κάποιον σοβαρό τραυματισμό. Θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση για τις επόμενες 24-48 ώρες, ενώ αναμένεται να απουσιάσει από τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του.