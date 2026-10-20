Τζάμπολ στο ΝΒΑ!

Το καλύτερο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου, το ΝΒΑ επιστρέφει επίσημα με τρία μεγάλα παιχνίδια.

Στην πρεμιέρα οι Πίστονς υποδέχονται στο Ντιτρόιτ τους Μπόστον Σέλτικς και πολλά βλέμματα θα είναι στραμμένα πάνω τους.

Πρόκειται για τις δύο ομάδες που τερμάτισαν στις πρώτες θέσεις της Ανατολικής Περιφέρειας την περσινή σεζόν. Οι Πίστονς στηρίζονται και πάλι στον Κάνινγκχαμ που θα πάρει και τις περισσότερες προσπάθειες. Το να σκοράρει 23+ πόντους προσφέρεται σε απόδοση 1.61 στη Novibet.

Από την άλλη οι Σέλτικς μπορεί να έδωσαν τον Μπράουν στους Σίξερς αλλά με τους Τζορτζ και τον Τέιτουμ που επιστρέφει θέλουν να φτάσουν έως το τέλος της διαδρομής.

Μεγάλο παιχνίδι διεξάγεται και στη Νέα Υόρκη. Οι Νιου Γιορκ Νικς περιμένουν τους Σίξερς στους οποίους θα κάνει επίσημο ντεμπούτο ο Λεμπρόν Τζέιμς. Οι πρωταθλητές βέβαια έχουν τον πρώτο λόγο. Δεν άλλαξαν πολλά στην ομάδα τους, με τους Τάουνς και Μπράνσον να παραμένουν οι πρωταγωνιστές.

Από την άλλη στη Φιλαδέλφεια υπήρξαν σημαντικές κινήσεις. Ο Λεμπρόν Τζέιμς αποτελεί αδιαμφισβήτητα τη μεγαλύτερη ενώ δεν μπορεί να μη σημειωθεί και αυτή του Μπράουν. Οι δύο τους μαζί με τον Εμπίντ συνθέτους μία τρομερή τριάδα, ικανή να οδηγήσει την ομάδα τουλάχιστον στους τελικούς. Η νίκη των Σίξερς με χάντικαπ +5,5 είναι σε απόδοση 1.88 στη Novibet.

Στο Σαν Αντόνιο, οι Σπερς φιλοξενούν τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ. Οι γηπεδούχοι με τον Γουεμπανιάμα πρωταγωνιστή έχουν και πάλι ως στόχο την κατάκτηση του τίτλου. Πέρσι έφτασαν ως τους τελικούς αλλά δεν κατάφεραν να προβάλουν ιδιαίτερη αντίσταση στους Νικς.

Οι Θάντερ παραμένουν σταθερά διεκδικητές, έχοντας χτίσει ένα δεμένα σύνολο με μπροστάρη τον Γκίλτζιους – Αλεξάντερ. Οι δύο ομάδες ήρθαν αντιμέτωπες στους περσινούς τελικούς της Δύσης και δεν αποκλείεται να συμβεί κάτι παρόμοιο και φέτος. Το Under 231,5 Πόντοι είναι σε απόδοση 1.91 στη Novibet.

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