Η πράσινη εδραίωση και η κόκκινη συσπείρωση!

Το δεύτερο πιάτο της διαβολοβδομάδας περιλαμβάνει νέα σημαντικά ραντεβού για τους «αιώνιους» στην Euroleague.

Στο «T-Center» o Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Χάποελ Τελ Αβίβ (21:15), με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να συναντά τον Δημήτρη Ιτούδη για πρώτη φορά στον απέναντι πάγκο με τον Σέρβο στο «τριφύλλι» μετά την κοινή τους πορεία 13 ετών.

Οι «πράσινοι» μετά το επιβλητικό 55-72 στο Βελιγράδι με την Παρτιζάν έκαναν το 5/5 και είναι μόνοι στην πρώτη θέση της κατάταξης ως η μόνη αήττητη ομάδα.

Βασικό συστατικό του απόλυτου για το σύνολο του Ζοτς είναι η σπουδαία άμυνα που κράτησε στους 55 πόντους τους «γκρομπάρι» και είναι η καλύτερη στην Euroleague με παθητικό 69.4 καθώς και στους πέντε αγώνες ο αντίπαλος έχει μείνει κάτω από τους 79 πόντους.

Η Χάποελ από την πλευρά της έρχεται στην Αθήνα με ρεκόρ 3-2 μετά το 100-82 επί της Μπεσίκτας, με τον Παναθηναϊκό να θέλει να εκμεταλλευτεί εκ νέου το «σπίτι» του για το 6/6, έχοντας σημαντική συμβολή από τον Χέιζ-Ντέιβις από τη στιγμή που επέστρεψε. Στο 4.12 το ενισχυμένο combo του NHD πόντων, ριμπάουντ και ασίστ στο Over 24.5.

Στη Βαρκελώνη ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται με την Μπαρτσελόνα (21:30), με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να θέλει το απόλυτο από τη διπλή αποστολή στην Ισπανία.

Στη Βαλένθια οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν μια ανεπανάληπτη ανατροπή (97-102) αφού στο απίστευτο κακό πρώτο ημίχρονο έμειναν πίσω με -25 που έγινε και -28 στην αρχή του τρίτου δεκαλέπτου, αλλά ακολούθησε ένα τρομερό comeback με ηγέτες Φουρνιέ και Μοντέρο που ολοκληρώθηκε στην παράταση.

Έτσι οι Πειραιώτες με το τρίτο «διπλό» σε τέσσερις εξορμήσεις ανέβηκαν στο 4-1 και καλούνται να πάρουν άλλη μία νίκη, την ώρα που την επικαιρότητα απασχολεί το θέμα του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος μετά τη δημοσία τοποθέτησή του με την οποία εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τη χρησιμοποίησή του, τέθηκε εκτός ομάδας και επέστρεψε άμεσα στην Αθήνα.

Ο Μοντέρο που ηγήθηκε στη Βαλένθια είναι έτοιμος να το κάνει και στο «Palau» και το ενισχυμένο combo στο Over 28.5 πόντων, ριμπάουντ και ασίστ προσφέρεται στο 3.90.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).

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