Η ELABET Ονομαστικός Χορηγός της ΚΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

Η παρουσία της ELABET στα ελληνικά γήπεδα και τον αθλητισμό, επεκτείνεται στο μπάσκετ!

Το επόμενο βήμα του χορηγικού προγράμματος της ELABET ανακοινώνεται με ιδιαίτερη χαρά και αφορά στη νέα της χορηγική συμφωνία με την ΚΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

Για την ELABET είναι ιδιαίτερη χαρά να βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας , σε αυτό το σημαντικό βήμα, ως Χρυσός και Ονομαστικός Χορηγός του συλλόγου, ο οποίος θα αγωνίζεται με την ονομασία "Δόξα Λευκάδας ELABET", στηρίζοντας τη νέα του πορεία στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.

Η επιλογή της Δόξας Λευκάδας πηγάζει από το ότι πρόκειται για έναν σύλλογο με ισχυρούς δεσμούς με τον τόπο του και μέσα από αυτή τη χορηγική σχέση, η ELABET επιθυμεί να σταθεί δίπλα στην ομάδα, την τοπική κοινωνία, να μοιραστεί τις στιγμές και τις προκλήσεις της νέας αγωνιστικής περιόδου και να χτίσει μια ουσιαστική σχέση με τους φιλάθλους.

Παράλληλα, η κοινή αυτή πορεία δεν περιορίζεται μόνο στο παρκέ. Οι δύο πλευρές σχεδιάζουν πρωτοβουλίες και δράσεις κοινωνικού και αθλητικού χαρακτήρα, με στόχο να έρθουν ακόμη πιο κοντά στους ανθρώπους της Λευκάδας και να προσφέρουν.

Η ELABET και η Δόξα Λευκάδας ξεκινούν μαζί αυτό το νέο κεφάλαιο με ενθουσιασμό και αισιοδοξία.

Ευχή όλων είναι αυτή η κοινή διαδρομή να συνοδευτεί από όμορφες στιγμές μπάσκετ, πολλά τρίποντα, χαρές για τους φιλάθλους και δράσεις που θα αφήσουν θετικό αποτύπωμα στο νησί.