Με νίκη ξεκινά στην προσωρινή του…Ιθάκη!

Πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό στο νέο του «σπίτι» για τους επόμενους μήνες, καθώς υποδέχεται την Εφές στη «Sunel Arena» των Άνω Λιοσίων (21:15) για την 4η αγωνιστική της Euroleague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έπειτα από τρεις εκτός έδρας δοκιμασίες στο ξεκίνημα του «μαραθωνίου» της κανονικής περιόδου, με απολογισμό δύο νίκες και μία ήττα, έχει μπροστά του το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν.

Ένα παιχνίδι όμως που δε θα γίνει στο ΣΕΦ που είναι κλειστό λόγω της ολικής ανακαίνισης που γίνεται, αλλά στην προσωρινή για τους επόμενους μήνες έδρα στα Άνω Λιόσια μετά τη συμφωνία με την ΑΕΚ.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την τριάδα των εκτός έδρας αγώνων του με δύο νίκες και μία ήττα. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν της Μπασκόνια στη Βιτόρια (89-106) και της Ζάλγκιρις στο Κάουνας (91-93), προτού λυγίσουν στην Μπολόνια από τη Βίρτους (96-94).

Στη συνάντηση με τους Ιταλούς, η αμυντική δυσλειτουργία κόστισε ακριβά. Παρά την εξαιρετική παρουσία του Εντζάι και το λέι απ του Μοντέρο που έφερε τους Πειραιώτες μια ανάσα από τη νίκη, ένα τρίποντο του Καρ στην εκπνοή διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Πλέον, οι πρωταθλητές Ευρώπης στοχεύουν στην άμεση επανεκκίνηση και στην επιτυχημένη πρεμιέρα στη «Sunel Arena» στα Άνω Λιόσια έχοντας το πάνω χέρι απέναντι στην ομάδα του Πάμπλο Λάσο που είναι πληγωμένη από την μεγάλη απώλεια του τραυματία Μάικ Τζέιμς. Στο 1.87 η νίκη με -10.5 χάντικαπ.

Η Εφές βρίσκεται στο 1-2 καθώς έπειτα από την εκτός έδρας ήττα από την Μπαρτσελόνα (89-82) και τη σπουδαία εντός έδρας νίκη επί της Ρεάλ (94-84), ακολούθησε το ατυχές αποτέλεσμα στο Βελιγράδι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα (77-72).

Το μεγαλύτερο πλήγμα για την Εφές, ωστόσο, ήταν ο σοβαρός τραυματισμός του Τζέιμς. Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης, που αποκτήθηκε για να ηγηθεί, υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν. Το τεράστιο κενό που δημιουργείται στην περιφέρεια καλείται πλέον να καλύψει το νέο μεταγραφικό απόκτημα, Κάμερον Πέιν.

Ο Ολυμπιακός πάντως έχει παρόντες τους δικούς του ηγέτες και σκόρερς, ένας εκ των οποίων είναι ο «ζεστός» Τάιλερ Ντόρσεϊ που είχε 6/9 τρίποντα στην Μπολόνια. Στο 3.30 η ενισχυμένη απόδοση στο combo της επικράτησης με -10.5 μαζί με Over 2.5 εύστοχα τρίποντα του ομογενούς «μπόμπερ».

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