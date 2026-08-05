Το 11ο Pramnos Basketball Camp Bogrinho ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία στην Ικαρία

Το 11ο Pramnos Basketball Camp Bogrinho ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά ότι έχει πλέον καθιερωθεί ως μια πολύ σημαντική δράση για νέα παιδιά από όλη τη χώρα

Για πέντε ημέρες περισσότερα από 170 παιδιά ηλικίας 6-17 ετών, συναντήθηκαν και προπονήθηκαν μαζί στην Ικαρία για τον Prammos Basketball Camp Bogrinho.

Αθλητές από 40 διαφορετικές ομάδες, έπαιξαν μπάσκετ μαζί, αντάλλαξαν εμπειρίες, δημιούργησαν φιλίες και έζησαν μοναδικές στιγμές, δείχνοντας πως το άθλημα ενώνει χαρακτήρες και διαφορετικές κουλτουρες.

Πέραν των προπονήσεων, το camp έμαθε στα παιδιά να βελτιώνονται, συνδυάζοντας καλλιέργεια αξιών όπως ο σεβασμός, η συνεργασία, η ομαδικότητα, η πειθαρχία και η ευγενής άμιλλα. Το υψηλό επίπεδο του προπονητικού προγράμματος αποτέλεσε και φέτος ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της διοργάνωσης. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στην ομάδα προπονητών και επιστημόνων που εξειδικεύονται στην καλαθοσφαίριση και συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχημένη διεξαγωγή του camp.

Για ακόμη μία σεζόν, επικεφαλής ήταν ο Βασίλης Γεραγωτέλλης ο οποίος είχε την ευθύνη του σχεδιασμού και της υλοποίησης του προπονητικού προγράμματος. Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία των εκλεκτών καλεσμένων μας Νίκου Περσίδη και Άννας Νίκη Σταμολάμπρου, που μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους από τα γήπεδα με τους μικρούς αθλητές. Ο Στέργιος Μυτιληνού, έχοντας τον γενικό συντονισμό της διοργάνωσης, μαζί με ολόκληρο το team του Πράμνου, εργάστηκαν για πολλούς μήνες ώστε κάθε λεπτομέρεια να είναι προσεγμένη.

Ευχαριστούμε επίσης τους εθελοντές, τους συνεργάτες, τους χορηγούς, τους φορείς και όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μας και συνέβαλαν ώστε το 11ο Pramnos Basketball Camp Bogrinho να πραγματοποιηθεί με απόλυτη επιτυχία.

Το Pramnos Basketball Camp Bogrinho έχει ξεπεράσει τα όρια μιας καλοκαιρινής διοργάνωσης και αποτελεί πλέον έναν θεσμό που προβάλλει την Ικαρία σε ολόκληρη την Ελλάδα και το εξωτερικό, αναδεικνύοντας ότι ακόμη και σε ένα ακριτικό νησί μπορούν να πραγματοποιούνται δράσεις υψηλού επιπέδου, με επίκεντρο τα παιδιά και την αγάπη για το μπάσκετ. Το ταξίδι συνεχίζεται… Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το 12ο Pramnos Basketball Camp Bogrinho, με την ίδια πίστη, το ίδιο πάθος και ακόμη μεγαλύτερη διάθεση να προσφέρουμε στα παιδιά εμπειρίες που θα τα συνοδεύουν για μια ζωή.