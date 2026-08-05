1ο Τουρνουά 3-on-3 Αθλητικού Ομίλου Ερμιονίδας στη μνήμη της Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 1ο Τουρνουά Μπάσκετ 3-on-3 στη μνήμη της Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη που διοργάνωσε ο Αθλητικός Όμιλος Ερμιονίδας.

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1ο Τουρνουά Μπάσκετ 3-on-3 στη μνήμη της Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη που διοργάνωσε ο Αθλητικός Όμιλος Ερμιονίδας το τριήμερο 31 Ιουλίου – 2 Αυγούστου 2026 στο Κλειστό Γυμναστήριο «Γεώργιος και Ευαγγελία Μπουρνάκη» στον τόπο καταγωγής της, την Ερμιόνη, με αφορμή τη συμπλήρωση 3 χρόνων από την απώλειά της.

Τρεις ημέρες γεμάτες μπάσκετ, συγκίνηση και συμμετοχή επιβεβαίωσαν πως το εγχείρημα ξεπέρασε κάθε προσδοκία, θέτοντας τις βάσεις για την καθιέρωσή του ως ετήσιου θεσμού και τη συνέχειά του τα επόμενα χρόνια.

Μία τιμή αντάξια στη μνήμη της Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, η μνήμη της Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη τιμήθηκε τόσο από τους διοργανωτές, όσο και από τους αθλητές και τους θεατές που κατέκλυσαν το κλειστό γυμναστήριο της Ερμιόνης, το οποίο μάλιστα αποτελεί δωρεά της ίδιας στη μνήμη των γονέων της.

Συγκινητική ήταν η στιγμή της προβολής ενός βίντεο αφιερωμένου στη Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη από στιγμές της στην Ερμιόνη που ετοίμασαν οι διοργανωτές για να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη του για τη διαρκή της στήριξη και για την παρακαταθήκη που άφησε στη νέα γενιά της Ελλάδας και του τόπου της.

Νικήτρια ομάδα: «Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ»

Στο παρκέ, νικήτρια ομάδα του 1ου Τουρνουά 3-on-3 αναδείχθηκε η ομάδα «Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ» η οποία αποτελείτο από τους αθλητές Ανδρέα Μ. Πουλή, Φίλιππο Ηλιάδη, Ανδρέα Δ. Πουλή και Ηλία Πουλή.

Η κατάκτηση του πρώτου τίτλου του θεσμού έγινε έπειτα από αγώνες υψηλής έντασης και ποιότητας.

Οι παρουσιαστές του τριημέρου

Την παρουσίαση του Τουρνουά ανέλαβαν οι διακεκριμένοι αθλητικογράφοι Βαγγέλης Ιωάννου και Χριστίνα Κατσαμούρη, οι οποίοι με την παρουσία τους έδωσαν ρυθμό και ζωντάνια σε όλες τις ημέρες της διοργάνωσης.

Καλεσμένοι αθλητές που τίμησαν τη διοργάνωση με την παρουσία τους

Το Τουρνουά παρακολούθησαν γνωστά πρόσωπα του ελληνικού μπάσκετ:

Γιάννης Μπουρούσης

Κατερίνα Σωτηρίου

Μαρία Κατσαμούρη

Ιωάννα Δίελα

Μιλένα Σδρένια

Αναστασία Στεργίου

Ελένη Τζέλου

Χριστόφορος Στεφανίδης

Λαμπρινή Πολυμένη

Διονυσία Αλεξανδρή

Γεωργία Γρηγοροπούλου

Έλενα Ανδρικοπούλου

Στέφανος Τριαντάφυλλος

Αγώνας επίδειξης από τις ακαδημίες του Α.Ο.Ε.

Στο πλαίσιο του τριημέρου πραγματοποιήθηκε αγώνας επίδειξης από τις ακαδημίες μπάσκετ του Αθλητικού Ομίλου Ερμιονίδας, με τα παιδιά να απολαμβάνουν τη δική τους στιγμή στο παρκέ και να χειροκροτούνται θερμά από το κοινό, δίνοντας μία ακόμη νότα αισιοδοξίας για το μέλλον του τμήματος.

Η δυναμική παρουσία των γυναικών

Ιδιαίτερη θέση στο τριήμερο κατείχε η δυναμική παρουσία των γυναικών, τόσο ως καλεσμένες όσο και ως ενεργές συμμετέχουσες στους αγώνες. Καταξιωμένες αθλήτριες του ελληνικού μπάσκετ βρέθηκαν στην Ερμιόνη, ενώ παράλληλα αρκετές γυναίκες πήραν μέρος στο παρκέ, αγωνιζόμενες σε ομάδες πλάι-πλάι με τους άντρες συμμετέχοντες, επιβεβαιώνοντας τον ανοιχτό και συμπεριληπτικό χαρακτήρα του θεσμού. Η έντονη αυτή παρουσία γυναικών, τόσο στο βήμα των καλεσμένων, όσο και στο παρκέ, συνδέθηκε με το πνεύμα και το έργο της Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη, μίας γυναίκας που αφιέρωσε τη ζωή της στην προσφορά, την κοινωνική αλληλεγγύη και τη στήριξη του συνανθρώπου.

Η πρωτοβουλία

Η διοργάνωση αποτέλεσε πρωτοβουλία των δύο αρχηγών της ομάδας μπάσκετ του Αθλητικού Ομίλου Ερμιονίδας, Ηλία Κατσαβέλα (1ος αρχηγός) και Αντώνη Αγρίμη (2ος αρχηγός), οι οποίοι με προσωπική δουλειά και συνέπεια, και με την υποστήριξη του Ομίλου, έφεραν σε πέρας αυτή την ωραία διοργάνωση.

Οι δύο αρχηγοί ευχαρίστησαν θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία του τριημέρου —χορηγούς, καλεσμένους, παρουσιαστές, εθελοντές, την τοπική κοινωνία της Ερμιόνης και το Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη— και εξέφρασαν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τη διοργάνωση και τα επόμενα καλοκαίρια.