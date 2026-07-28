ΕΟΚ: Πότε θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών και Γυναικών

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ΕΟΚ: Πότε θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών και Γυναικών

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Την Πέμπτη (30/7, 14:00) θα πραγματοποιηθούν οι κληρώσεις των Κυπέλλων Ελλάδας Ανδρών και Γυναικών στα γραφεία της ΕΟΚ.

Στα γραφεία της ΕΟΚ θα βρεθούν την προσεχή Πέμπτη (30/7, 14:00) οι εκπρόσωποι των ομάδων για τις κληρώσεις των Κυπέλλων Ελλάδας Ανδρών και Γυναικών. Παράλληλα, θα γίνει κλήρωση και για το UNICEF Trophy.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ αναφέρει:

«Η κλήρωση του Κυπέλλου Ανδρών και του Κυπέλλου Γυναικών, καθώς και του UNICEF Trophy, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Ιουλίου.
Η κλήρωση θα φιλοξενηθεί στα γραφεία της ΕΟΚ και θα αρχίσει στις 14.00. Η διαδικασία θα μεταδοθεί μέσω live streaming από το κανάλι YouTube της ΕΟΚ».

     

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