ΕΟΚ: Πότε θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών και Γυναικών
Στα γραφεία της ΕΟΚ θα βρεθούν την προσεχή Πέμπτη (30/7, 14:00) οι εκπρόσωποι των ομάδων για τις κληρώσεις των Κυπέλλων Ελλάδας Ανδρών και Γυναικών. Παράλληλα, θα γίνει κλήρωση και για το UNICEF Trophy.
Η ανακοίνωση της ΕΟΚ αναφέρει:
«Η κλήρωση του Κυπέλλου Ανδρών και του Κυπέλλου Γυναικών, καθώς και του UNICEF Trophy, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Ιουλίου.
Η κλήρωση θα φιλοξενηθεί στα γραφεία της ΕΟΚ και θα αρχίσει στις 14.00. Η διαδικασία θα μεταδοθεί μέσω live streaming από το κανάλι YouTube της ΕΟΚ».
Στις 30 Ιουλίου η κλήρωση των Κυπέλλων Ανδρών και Γυναικών και του UNICEF Trophyhttps://t.co/kmTe40qghh— HellenicBF (@HellenicBF) July 28, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.