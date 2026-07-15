ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel- Novibet: Μαζί για τρίτη χρονιά

Η ΚΑΕ Πανιώνιος COSMORAMA Travel και η Novibet ανακοινώνουν με ιδιαίτερη χαρά την ανανέωση της συνεργασίας τους για τρίτη διαδοχική χρονιά, επισφραγίζοντας έναν ισχυρό δεσμό που έχει οικοδομηθεί πάνω στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, τις κοινές αξίες και τη διαχρονική στήριξη του ελληνικού αθλητισμού.

Η συμφωνία σηματοδοτεί τη συνέχιση μιας συνεργασίας με σταθερές βάσεις, μέσα από την οποία η Novibet βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας, στηρίζοντας την αγωνιστική της προσπάθεια και τις προοπτικές της.

Η ΚΑΕ Πανιώνιος COSMORAMA Travel εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τη Novibet για τη συνεπή παρουσία και την ουσιαστική υποστήριξή της, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της στην προσπάθεια του Συλλόγου να παραμένει πιστός στην ιστορία, τις αρχές και την ταυτότητά του.

Για τη Novibet, η επένδυση στον ελληνικό αθλητισμό αποτελεί στρατηγική επιλογή. Μέσα από συνεργασίες με οργανισμούς που ξεχωρίζουν για την ιστορία, τη δυναμική και τις προοπτικές τους, η εταιρεία ενισχύει έμπρακτα την ανάπτυξη του αθλητικού οικοσυστήματος και τη διαμόρφωση ενός ισχυρού περιβάλλοντος για τον ελληνικό αθλητισμό.

Η ανανέωση της συνεργασίας σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη μακροχρόνια σχέση της ΚΑΕ Πανιώνιος COSMORAMA Travel και της Novibet, με τις δύο πλευρές να συνεχίζουν μαζί, με συνέπεια, εμπιστοσύνη και κοινό προσανατολισμό για το μέλλον.