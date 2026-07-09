Τα αδέλφια Καλαϊτζάκη αλλά και ο Σωτήρης Σταυρακόπουλος, θα βρίσκονται στο Andros Island 3x3 Basketball Festival.

Στην τελική ευθεία βρίσκονται πλέον οι προετοιμασίες για το 2ο Andros Island 3x3 Basketball Festival που θα πραγματοποιηθεί από 24-26 Ιουλίου στη Χώρα της Άνδρου που δηλώνει παρούσα και αυτό το καλοκαίρι στα μεγάλα μπασκετικά event της χώρας μας. Η σπουδαία αυτή αθλητική γιορτή αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους στο βορειότερο νησί των Κυκλάδων και σημείο αναφοράς για όσους βρεθούν εκείνο το χρονικό διάστημα στην Άνδρο.

Οι δηλώσεις συμμετοχών συνεχίζονται κανονικά ενώ το παρών θα δώσουν και επαγγελματίες αθλητές του μπάσκετ. Σίγουρη θεωρείται η παρουσία των αδελφών Καλαϊτζάκη. Του Παναγιώτη (παίκτης του Παναθηναϊκού), του Γιώργου (αγωνίζεται στο Μαρούσι) και του Αλέξανδρου που την περσινή χρονιά αγωνίστηκε στον Κολοσσό Ρόδου.

Μαζί τους στην Άνδρο θα βρεθεί και ο Σωτήρης Σταυρακόπουλος, ο οποίος τη περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα του Προμηθέα Πατρών, ενώ θα σε λίγες ημέρες θα ανακοινωθούν τα ονόματα και άλλων παικτών της Basket League που θα δώσουν του παρών στο event.

Εκτός από τους εν ενεργεία αθλητές στην Άνδρο θα βρεθούν και αρκετοί παλαίμαχοι του αθλήματος που έχουν γράψει τη δική του ιστορία στο μπάσκετ. Μεταξύ αυτών στο νησί των Κυκλάδων θα βρεθούν οι Κομματάς, Κωσταντέλος, Μπουγιούκος, Καλαϊτζάκης και Βασιλειάδης, που πήραν μέρος στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα βετεράνων.

Το Andros Island 3x3 Basketball Festival, λοιπόν με διοργανωτή τον Δήμο Άνδρου και συνδιοργανωτή την ΠΕΔ ( Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου) θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 έως και την Κυριακή 26 Ιουλίου στην Πλατεία Γηροκομείου στη Χώρα.

Υπεύθυνος & τεχνικός διευθυντής του Andros Island 3x3 Basketball Festival θα είναι ο γνωστός προπονητής Γιώργος Καλαφατάκης.

Το 3x3 είναι ένα άθλημα για όλες τις ηλικίες, για αγόρια και κορίτσια.

Τρόποι εγγραφής και περαιτέρω πληροφορίες :

1) Μπείτε στο play.fiba3x3.com, αναζητήστε το τουρνουά μας (Andros Island 3x3 Basketball Festival) και ολοκληρώστε εύκολα και γρήγορα την εγγραφή σας στην κατάλληλη ηλικιακή κατηγορία.

2) Επικοινωνήστε μαζί μας & στείλτε μας ηλεκτρονικά τα στοιχεία της ομάδας σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας ή sms: 6979820747 (Viber & WhatsApp)

Κόστος Συμμετοχής: Δωρεάν για όλους τους συμμετέχοντες.

Προγραμματισμός Αγώνων:

Παρασκευή (24/7) Απόγευμα: 17:00-23:00

Σάββατο (25/7) Απόγευμα: 17:00-23:00

Κυριακή (26/7) Απόγευμα: 17:00-23:00