Πέθανε ο προπονητής της Αστάνα σε ηλικία 59 ετών

Θλίψη στην Αστάνα, αφού ο προπονητής της ομάδας, Ραμούνας Τσβίρκα έφυγε από τη ζωή.

Σε πένθος βυθίστηκε η Αστάνα την Παρασκεύη 17 Απρίλη. Ο προπονητής της, Ραμούνας Τσβίρκα πέθανε σε ηλικία 59 ετών και ενώ λίγες μέρες πριν ξεκίνησαν τα playoffs στο πρωτάθλημα του Καζακστάν.

Είχε στην κατοχή του ένα πρωτάθλημα στη χώρα με την Αστάνα το 2024, ενώ τις δύο τελευταίες σεζόν είχε πάρει το βραβείο του κορυφαίου προπονητή.

«Η ομάδα μπάσκετ της Αστάνα ανακοινώνει τον πρόωρο θάνατο του προπονητή της ομάδας, Ραμούνας Τσβίρκα, σε ηλικία 59 ετών.

Ο Ραμούνας Τσβίρκα ήταν ένας έμπειρος επαγγελματίας που αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην ανάπτυξη του μπάσκετ. Υπό την ηγεσία του, η ομάδα επέδειξε υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και επιθυμία για αποτελέσματα. Η συμβολή του προπονητή στην ανάπτυξη του συλλόγου και των παικτών είναι ανεκτίμητη.

Το προσωπικό, οι παίκτες και η διοίκηση του συλλόγου εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του Ραμούνας Τσβίρκα», έγραψε η Αστάνα.