Το σεμινάριο προπονητής που φέρει το όνομα του αείμνηστου Ντούσαν Ίβκοβιτς θα πραγματοποιηθεί στο Βελιγράδι το διήμερο 27-28 Ιουνίου με πρώτο ομιλητή τον Έτορε Μεσίνα.

Το διήμερο 27-28 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στο Βελιγράδι το σεμινάριο προπονητικής, Belgrade Basketball Clinic «Ντούσαν Ίβκοβιτς», όπως ανακοίνωσε ο Στράχινια Βασίλιεβιτς, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Προπονητών Μπάσκετ της Σερβίας.

Πρόκειται για μια επετειακή (25η) έκδοση του Clinic, ενός από τα πιο αναγνωρισμένα και μακροβιότερα εκπαιδευτικά σεμινάρια προπονητικής μπάσκετ στην Ευρώπη.

«Από το 2022, το σεμινάριο προπονητικής φέρει το όνομα του Ντούσαν Ίβκοβιτς, του οποίου το όραμα, η γνώση και η συμβολή στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο μπάσκετ έχουν σημαδέψει ανεξίτηλα το επάγγελμα του προπονητή. Κατά τη διάρκεια ενός τετάρτου του αιώνα ύπαρξης, το Σεμινάριο αυτό του Βελιγραδίου έχει χτίσει τη φήμη μιας από τις σημαντικότερες επαγγελματικές συγκεντρώσεις προπονητών μπάσκετ σε ολόκληρο τον κόσμο. Φέτος γιορτάζουμε την επέτειό μας, τα 25 χρόνια ύπαρξης, και ως εκ τούτου έχουμε την υποχρέωση να κάνουμε το φετινό σεμινάριο να δικαιώσει πλήρως τη φήμη του με την οργάνωση και τη λίστα των εισηγητών του», δήλωσε ο Στράχινια Βασιλίεβιτς.

Μάλιστα, με μεγάλη χαρά ανακοίνωσε τον πρώτο ομιλητή. «Αυτός είναι ο διάσημος Ιταλός προπονητής Έτορε Μεσίνα. Ένας από τους πιο τροπαιούχους Ευρωπαίους προπονητές, ο οποίος κατέκτησε την Euroleague τέσσερις φορές, δέχτηκε με ενθουσιασμό την πρόσκλησή μας και επιβεβαίωσε την άφιξή του. Του οφείλουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη και το γεγονός ότι θα είναι μεταξύ των εισηγητών για τρίτη φορά δείχνει πόσο σέβεται το σεμινάριο και όλα όσα κάνουμε στον τομέα της εκπαίδευσης προπονητών».

Επιβεβαίωσε ακόμη ότι ο Σύνδεσμος Προπονητών Καλαθοσφαίρισης της Σερβίας, ο οποίος είναι ο διοργανωτής του Σεμιναρίου του Βελιγραδίου, διαπραγματεύεται εντατικά με αρκετούς άλλους κορυφαίους προπονητές.

«Θα έχουμε ένα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας σεμινάριο στο Βελιγράδι στα τέλη Ιουνίου. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε ονόματα αυτή τη στιγμή, αλλά μπορώ να πω ότι πρόκειται για εξαιρετικά τροπαιούχους προπονητές παγκόσμιας κλάσης και θα συνεχίσουμε την πρακτική να φέρνουμε προπονητές από το πρωτάθλημα του NBA. Για τους περίπου 1.500 προπονητές που θα επισκεφθούν αυτό το σεμινάριο, θα είναι μια πραγματικά πολύτιμη εμπειρία και μια ευκαιρία να μάθουν πολλά» κατέληξε ο Στράχινια Βασιλιέβιτς.

