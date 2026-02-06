Φαβορί ο Παναθηναϊκός για Χέιζ – Ντέιβις!

Ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει το «μπαμ» και να φέρει πίσω στην Ευρώπη τον Νάιτζελ Χέιζ – Ντέιβις.

Ο Αμερικανός άσος έγινε trade από τους Phoenix Suns στους Milwaukee Bucks, οι οποίοι με τη σειρά τους τον άφησαν ελεύθερο.

Αυτό κατευθείαν σήμανε συναγερμό στις ομάδες της Ευρώπης και σύμφωνα με τις αποδόσεις της Novibet, ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί για την απόκτηση του.

Συγκεκριμένα το να φορέσει ο Αμερικανός την πράσινη φανέλα προσφέρεται σε απόδοση 1.65 στη Novibet.

Το «τριφύλλι» βέβαια δεν παίζει μόνο του για να κάνει δικό του τον περσινό MVP του Final 4.

H Χάποελ Τελ Αβίβ θα «κυνηγήσει» λογικά τον παίκτη και το να καταλήξει στο Ισραήλ, βρίσκεται σε απόδοση 2.00 στη Novibet.

Από τις διεκδικήτριες ομάδες δεν θα μπορούσε να λείπει και η Φενερμπαχτσέ. Ο Σαρούνας Γιασικιεβίτσιους γνωρίζει πολύ καλά τον παίκτη και θα ήθελε να τον έχει ξανά υπό τις οδηγίες του.

Άλλωστε και ο ίδιος ο Χέιζ – Ντέιβις δεν έχει κρύψει την εκτίμηση του, τόσο στη Φενέρ όσο και στον Λιθουανό κόουτς. Σε απόδοση 3.50 να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη.

