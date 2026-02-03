Δεύτερη νιότη ο Σλούκας, σταθερά κυρίαρχος ο Ολυμπιακός!

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμοι για μία μεγάλη «διαβολοβδομάδα» στη Euroleague με σπουδαία παιχνίδια.

Στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της 26ης αγωνιστικής, οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την Ντουμπάι.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα προέρχεται από μία μεγάλη εντός έδρας νίκη απέναντι στην Μπαρτσελόνα με 87-75.

Οι Πειραιώτες εκμεταλλεύτηκαν για άλλη μία φορά το ΣΕΦ και έκαναν μία εκπληκτική 4η περίοδο (28-11 το επιμέρους σκορ) που τους έδωσε τη νίκη.

Ο Σάσα Βεζένκοφ με 20 πόντους και 11 ριμπάουντ ήταν ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, με τον Ντόρσεϊ (17π.) και τον Τζόουνς (16π., 8ρ.) να ακολουθούν.

Με αυτό το αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός ανέβηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 16-8 και κοιτάζει ακόμα και την πρωτιά.

Είναι το φαβορί απέναντι στην Ντουμπάι και το διπλό (-5,5) είναι σε απόδοση 1.89 στη Novibet.

Από την άλλη η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων γνώρισε την ήττα στις λεπτομέρειες (95-92) την προηγούμενη αγωνιστική στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα.

Για την ομάδα του Γκόλεματς ξεχώρισε ο Καμπενγκέλε με 24 πόντους και 8 ριμπάουντ ενώ ο Μπέικον πρόσθεσε άλλους 19 πόντους.

Εντός έδρας η Ντουμπάι είναι πιο δυνατή και το Over 173.5 Πόντοι στο ματς είναι σε απόδοση 1.93 στη Novibet.

Ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που ψάχνει αντίδραση στη σπουδαία εντός έδρας αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι «πράσινοι» μπορεί να επικράτησαν με 79-78 εκτός έδρας της Βιλερμπάν την προηγούμενη αγωνιστική αλλά δεν έπεισαν με την εμφάνισή τους.

Η εικόνα τους ήταν μέτρια και στην αναμέτρηση με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη και έτσι ήρθε η ήττα με 102-95 στην παράταση.

Το κλίμα στην ομάδα μοιάζει τεταμένο και ο Παναθηναϊκός δεν έχει πολλά περιθώρια για απώλειες αν θέλει να βρεθεί στην πρώτη τετράδα.

Ελλείψει Κέντρικ Ναν, αυτός που «βγήκε» μπροστά στη Γαλλία ήταν ο Κώστας Σλούκας, με τον Έλληνα γκαρντ να πετυχαίνει 26 πόντους και να «μοιράζει» 9 ασίστ.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού θα πάρει και πάλι την «μπαγκέτα» και το να πετύχει πάνω από 11.5 πόντους είναι σε απόδοση 1.90 στη Novibet.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θέλει να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις και με «όπλο» την έδρα της να πάρει μία σπουδαία νίκη.

Απέναντι σε μία ποιοτική Ρεάλ Μαδρίτης το σκορ μπορεί να ξεφύγει. Το Over 169.5 πόντοι είναι σε απόδοση 1.92 στη Novibet.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).



ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ



21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Advertorial

