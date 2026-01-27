Gazz Floor: Ακυρώνεται λόγω του δυστυχημάτος
Δεν θα πραγματοποιηθεί η εκπομπή Gazz Floor by Novibet την Τρίτη (27/1).
Ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των νεκρών από το τραγικό δυστύχημα των οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, ακυρώνεται η σημερινή μετάδοση της εκπομπής Gazz Floor by Novibet η οποία ήταν προγραμματισμένη για σήμερα στις 16:15.
Το Gazzetta εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων.
