Μια ωραία ιστορία από το παρελθόν που θα ζωντανέψει στο Groupama Stadium όταν ξανασυναντηθούν ο Τάισον με τον Πάουλο Φονσέκα. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΙΟΝ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Ο Τάισον δεν χρειάζεται συστάσεις για τον Πάουλο Φονσέκα. Τον ξέρει. Τον έζησε. Δούλεψε μαζί του για τρία γεμάτα χρόνια στη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Και όταν οι δρόμοι τους χώρισαν, ο δεσμός δεν κόπηκε ποτέ πραγματικά.

Ετσι δεν προκάλεσε την παραμικρή έκπληξη η αναφορά του Πορτογάλου προπονητή της Λιόν στον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης Τύπου.

Από το 2016 έως το 2019, ο Τάισον υπήρξε ένας από τους παίκτες-κλειδιά του Φονσέκα. Όχι απλώς ένας εξτρέμ με ποιότητα, αλλά ένας ποδοσφαιριστής πάνω στον οποίο χτίστηκε παιχνίδι, ρυθμός και ισορροπία. Υπό τις οδηγίες του Πορτογάλου τεχνικού, ο Βραζιλιάνος κατέγραψε 111 συμμετοχές, 23 γκολ και 33 ασίστ, πανηγυρίζοντας τρία πρωταθλήματα Ουκρανίας, τρία Κύπελλα και ένα Σούπερ Καπ. Αριθμοί που δεν λένε όλη την αλήθεια, αλλά δείχνουν τον ρόλο.

Ο Φονσέκα τον προστάτευσε, τον ανέδειξε και, κυρίως, τον κράτησε. Τον Ιανουάριο του 2017, όταν η Ευρώπη άρχισε να ρωτά για τον Τάισον, ο Πορτογάλος ήταν ξεκάθαρος: «Δεν πωλείται». Τον θεωρούσε κομμάτι του αγωνιστικού του σχεδίου. Έναν παίκτη που ήξερε πότε να επιταχύνει και πότε να περιμένει. Πότε να πάρει την ευθύνη και πότε να τη μοιραστεί.

Χρόνια αργότερα, όταν ο Φονσέκα ανέλαβε τη Ρόμα, το όνομα του Τάισον επανήλθε στο προσκήνιο. Δεν ήταν σύμπτωση. Οι προπονητές σπάνια ξεχνούν τους παίκτες που τους έδωσαν ισορροπία και εμπιστοσύνη. Ο Τάισον ήταν ένας από αυτούς.

Και κάπως έτσι, το παρόν φέρνει τους δύο άνδρες ξανά στο ίδιο γήπεδο. Όχι στην ίδια πλευρά. Ο Φονσέκα στον πάγκο της Λιόν, ο Τάισον με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Την Πέμπτη, στο Groupama Stadium, δε θα συναντηθούν δύο άγνωστοι. Θα βρεθούν απέναντι δύο άνθρωποι που έχουν ήδη μοιραστεί αποδυτήρια, τίτλους, εντάσεις και αποφάσεις.

Όταν ο Φονσέκα δεν χαρίστηκε ούτε στον Τάισον

Υπάρχει μια ιστορία από τα χρόνια της Σαχτάρ Ντόνετσκ που λέει πολλά για τη σχέση του Πάουλο Φονσέκα με τον Τάισον. Μια ιστορία πειθαρχίας, αλλά και σεβασμού.

Την αποκάλυψε ο τότε αρχηγός και τερματοφύλακας της Σαχτάρ, Άντρι Πιάτοφ. Ο Τάισον άργησε σε ένα προπονητικό καμπ και ο Φονσέκα δεν έκανε εξαίρεση, ούτε για τον πιο ποιοτικό του παίκτη.

«Τον φώναξε και του είπε: Ποια είναι η αιτία; Νομίζεις ότι είσαι πάνω από όλους; Ότι είσαι καλύτερος από κάποιον άλλο; Πάμε, τρέχα κύκλους», θυμάται ο Πιάτοφ.

Η τιμωρία δεν ήταν συμβολική. Ο Τάισον έτρεχε μόνος του για τρεις συνεχόμενες ημέρες, χωρίς να προπονείται με την υπόλοιπη ομάδα. Όχι σπριντ, όχι μπάλα. Μόνο κύκλους. Ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι στη Σαχτάρ του Φονσέκα, η πειθαρχία δεν είχε εξαιρέσεις.

Και όμως, αυτή η τιμωρία δεν τον λύγισε. Τον πείσμωσε. Σύμφωνα με τον Πιάτοφ, μετά από εκείνο το περιστατικό ο Τάισον πραγματοποίησε δύο από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του, εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους παίκτες του ουκρανικού πρωταθλήματος και έδωσε λύσεις ακόμη και στο Champions League.

Όλοι συμφωνούν για τον Τάισον

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου πίνει – όχι άδικα – νερό στ’ όνομά του. Το έχει πει δημόσια, το έχει δείξει στο γήπεδο, το έχει υπερασπιστεί με πράξεις. Ειδικά φέτος, μάλιστα, έφτασε στο σημείο να αστειευτεί λέγοντας πως ο Τάισον είναι… 19 ετών και τώρα ξεκινάει την καριέρα του. Για τον προπονητή του ΠΑΟΚ, ο Βραζιλιάνος δεν είναι παρελθόν, είναι παρόν και – όσο αντέχει το σώμα – μέλλον.

Δεν είναι όμως ο πρώτος που τον βλέπει έτσι. Ο Πάουλο Φονσέκα, τον οποίο θα συναντήσει ξανά στη Λιόν, είχε ακριβώς την ίδια άποψη πριν από περίπου μια δεκαετία. Όταν ξεκινούσε η κοινή τους διαδρομή στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, ο Πορτογάλος τεχνικός είδε στον Τάισον κάτι περισσότερο από έναν ταχύ εξτρέμ. Είδε έναν παίκτη-εργαλείο, έναν ποδοσφαιριστή που μπορούσε να σηκώσει ρυθμό, ευθύνη και πίεση.

Μαζί κατέκτησαν τα πάντα στην Ουκρανία την τριετία 2016–2019. Και οι δύο, ο καθένας από τη θέση του, μίλησαν την ίδια γλώσσα: εμπιστοσύνη, ελευθερία στο παιχνίδι, αλλά και απαιτήσεις. Ο ένας τον απογείωσε. Ο άλλος τον δικαίωσε στο χορτάρι.

Και κάπως έτσι, το τότε συναντά το σήμερα.

