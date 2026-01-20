Ο Σακίλ Ο' Νιλ ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη και συναντήθηκε με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο γήπεδο της Αναντολού Εφές.

Μία εντελώς... αναπάντεχη συνάντηση έλαβε χώρα στην Κωνσταντινούπολη με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να υποδέχεται τον σταρ του NBA, Σακίλ Ο' Νιλ.

Η συνάντηση έγινε στο γήπεδο της Αναντολού Εφές, στο Basketball Development Center με τους δυο τους να βγάζουν φωτογραφίες και να υπογράφουν μπάλες του μπάσκετ ντυμένοι με φόρμες σε εμφανώς πιο χαλαρή διάθεση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σακίλ ταξιδεύει στην Τουρκία, ωστόσο αυτή η συνάντηση είχε... μπασκετική χροιά όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που μοιράστηκε ο Τούρκος πρόεδρος.