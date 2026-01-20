Ερντογάν - Ο' Νιλ: Συναντήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη
Μία εντελώς... αναπάντεχη συνάντηση έλαβε χώρα στην Κωνσταντινούπολη με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να υποδέχεται τον σταρ του NBA, Σακίλ Ο' Νιλ.
Η συνάντηση έγινε στο γήπεδο της Αναντολού Εφές, στο Basketball Development Center με τους δυο τους να βγάζουν φωτογραφίες και να υπογράφουν μπάλες του μπάσκετ ντυμένοι με φόρμες σε εμφανώς πιο χαλαρή διάθεση.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σακίλ ταξιδεύει στην Τουρκία, ωστόσο αυτή η συνάντηση είχε... μπασκετική χροιά όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που μοιράστηκε ο Τούρκος πρόεδρος.
🏀🇹🇷 pic.twitter.com/pFlW4f8XTT— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 20, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.