Ο ΠΑΟΚ τιμά τους αδικοχαμένους οπαδούς του με τον Πανσερραϊκό: Ένας αγώνας για αυτούς...

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποφάσισε στον αγώνα της Κυριακής κόντρα στο Πανσερραϊκό να αποτίσει φόρο τιμής στις 7 ψυχές που έχασαν άδικα τη ζωή τους στο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Ο σημερινός αγώνας του ΠΑΟΚ απέναντι στη Λυών στη Γαλλία, για τη League Phase του Europa League σημαδεύτηκε από ένα μοιραίο περιστατικό, όταν τη Τρίτη (27/01) έφτα φίλαθλοι του δικεφάλου του βορρά έφυγαν άδικα από τη ζωή σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους από την Ελλάδα στη Γαλλία, όπου είχαν σχεδιάσει να πάνε για να δουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα.

Όπως είναι φυσιολογικό, όχι μόνο ο φίλαθλος, αλλά όλος ο κόσμος είναι συγκλονισμένος από το τροχαίο αυτό που στοίχισε τη ζωή στους 7 συμπολίτες μας και άφησε άλλους τρεις, τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση.

Στην αποψινή αναμέτρηση λοιπόν θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων, ενώ την Κυριακή (01/02) στον αγώνα πρωταθλήματος απέναντι στο Πανσερραϊκό, όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ, παίκτες, διοίκηση, φίλαθλοι αποφάσισαν να αποδώσουν φόρο τιμής στις ψυχές που χάθηκαν.

Πιο συγκεκριμένα η ΠΑΕ ανακοίνωσε ήδη γενική είσοδο 5 ευρώ και παράλληλα με τους συνδέσμους των φίλων του δικεφάλου του βορρά ετοιμάζουν δράσεις στη μνήμη των 7 αετόπουλων.