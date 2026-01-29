Με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ επιστρέφουν σήμερα στην Ελλάδα δύο εκ των τριών τραυματιών μετά το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία.

Αεροσκάφος του ΕΚΑΒ έχει ήδη απογειωθεί από την Αθήνα με προορισμό την Τιμισοάρα και αναμένεται γύρω στις 13:00 αναμένεται να προσγειωθεί στη Θεσσαλονίκη, μεταφέροντας τους δύο από τους τρεις τραυματίες φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Στο ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος επιβαίνουν ο ένας 28χρονος φίλαθλος, ο οποίος ήταν ο πιο ελαφρά τραυματισμένος και έλαβε εξιτήριο, καθώς και ο 20χρονος που έχει τραυματιστεί στο κεφάλι. Με την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη, ο νεαρότερος θα μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου θα συνεχίσει τη νοσηλεία του υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Ο τρίτος τραυματίας, που έχει χαρακτηριστεί πολυτραυματίας, παραμένει στη Ρουμανία, καθώς κρίθηκε απαραίτητο να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση από τους θεράποντες ιατρούς. Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό των επτά σορών, με το στρατιωτικό αεροσκάφος C130 που θα τους μεταφέρει να ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη σήμερα στις 11 το πρωί.