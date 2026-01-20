Χωρίς περιθώρια ο Παναθηναϊκός, κλειδί η επιστροφή Οσμάν!

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Μπασκόνια στο «Telekom Center Athens» με τη νίκη να είναι μονόδρομος για τους επτάκις πρωταθλητές Ευρώπης (21:15).

Το 2026 έχει μπει με… κρίση για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, η οποία μετρά μόλις 1/4 στην Euroleague από την αρχή του χρόνου (ήττα με Ολυμπιακό, ήττα με Αρμάνι Μιλάνο, νίκη με Βίρτους Μπολόνια, ήττα με Μπάγερν), με τις εμφανίσεις του να είναι προβληματικές, εντείνοντας το άσχημο κλίμα.

Στο Μόναχο η τελευταία περίοδος ήταν καταστροφική (27-14 για τους Βαυαρούς) και το 85-78 οδήγησε τους «πράσινους» σε ήττα, στο 13-9 και εκτός πρώτης εξάδας στην κατάταξη.

Ένα αντίστοιχα κακό δεκάλεπτο είχε το «τριφύλλι» και στον αγώνα πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ στην Πυλαία, όπου παρά τη σύνθεση ανάγκης με 10 διαθέσιμους λόγω τραυματισμών, ίωσης και περιορισμού των ξένων κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο με διαφορά ως και +21, αλλά στην 3η περίοδο δέχθηκε 31-12 και παραλίγο να υποστεί μια καταδικαστική ήττα στην κούρσα για την πρωτιά και το πλεονέκτημα έδρας.

Τα αποτελέσματα και οι εμφανίσεις έχουν φέρει τον Παναθηναϊκό σε κατάσταση πίεσης και η εντός έδρας αναμέτρηση με την Μπασκόνια είναι κομβική, καθώς περιθώρια για άλλη ήττα ειδικά στο ΟΑΚΑ δεν υπάρχουν, ενώ απαραίτητη για την ψυχολογία της ομάδας είναι και μια πειστική εμφάνιση.

Οι Βάσκοι που βρίσκονται στο γκρουπ των ομάδων που βρίσκονται χαμηλά (8-14), με ένα εκ των χειρότερων εκτός έδρας ρεκόρ (1-10) ωστόσο προέρχονται από το πρώτο «διπλό» της σεζόν (75-89 επί της Εφές), με την ομάδα του Αταμάν να καλείται να δώσει συνέχεια στις τέσσερις σερί νίκες επί των Βάσκων επί ελληνικού εδάφους, όλες με διαφορές 12+ πόντων. Στο 1.92 η νίκη με χάντικαπ -11.5 πόντων.

Για τον Παναθηναϊκό κομβικό είναι να μπορέσει να τρέξει στο ανοικτό γήπεδο για εύκολους πόντους, ειδικά σε μια περίοδο που δυσκολεύεται σε σετ παιχνίδι. Καταλληλότερος να υποστηρίξει αυτό το παιχνίδι είναι ο Όσμαν και το Over 21.5 combo πόντων και ριμπάουντ του Τούρκου σταρ είναι στο 1.85.

