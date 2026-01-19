Gazzetta Awards 2025: Οι επιλογές του Σάσα Βεζένκοβ
Οι αναγνώστες του Gazzetta έχουν για άλλη μία χρονιά τον λόγο για να αναδείξουν τους κορυφαίους στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet.
Με τον Σάσα Βεζένκοβ να επιλέγει αυτούς που ξεχώρισαν για τον ίδιο τη χρονιά που μας πέρασε. Ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού και MVP της EuroLeague για τη σεζόν 2022-23 κατέθεσε την ψήφο του σε κάθε κατηγορία των Gazzetta Awards 2025 by Novibet.
Ο Βεζένκοβ επέλεξε τον Εμμανουήλ Καραλή ως Αθλητή της Χρονιάς από τους άνδρες και τη Φωτεινή Τριχά, πρώτη σκόρερ του Παγκοσμίου πρωταθλήματος Πόλο του 2025, οδηγώντας την Ελλάδα στο χρυσό μετάλλιο.
Ενώ στις κορυφαίες ομάδες, ο Βεζένκοβ επέλεξε την Εθνική Μπάσκετ όσον αφορά τους Άνδρες και την Εθνική Πόλο στις Γυναίκες.
Οι επιλογές του Σάσα Βεζένκοβ
- Αθλητής της Χρονιάς: Εμμανουήλ Καραλής
- Αθλήτρια της Χρονιάς: Φωτεινή Τριχά
- Ομάδα της Χρονιάς Ανδρες: Εθνική Μπάσκετ Ανδρών
- Ομάδα της Χρονιάς Γυναίκες: Εθνική Πόλο Γυναικών
- Προπονητής της Χρονιάς: Χάρης Παυλίδης
- Αθλητής/τρια Με Αναπηρία της Χρονιάς: Νίκος Παπαγγελής
- Rising Star Ανδρες: Χρήστος Μουζακίτης
- Rising Star Γυναίκα: Κατερίνα Πολυμέρου
