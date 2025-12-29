Συνεχίζει στην Πολωνία ο Τζάστιν Γκρέι

Ο Τζάστιν Γκρέι, που αγωνίστηκε προ διετίας στο Λαύριο, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πολωνία με την Ντάμπροβα Γκόρνιτσα.

Ο Τζάστιν Γκρέι συστήθηκε στο ελληνικό κοινό προ διετίας, όταν αγωνίστηκε στη Stoiximan GBL με το Λαύριο. Πλέον, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πολωνία με την Ντάμπροβα Γκόρνιτσα, η οποία ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον 30χρονο Αμερικανό φόργουορντ.

Την περασμένη σεζόν, ο Γκρέι αγωνίστηκε στη Βαρέζε, καταγράφοντας 6.2 πόντους και 2.8 ριμπάουντ σε 20 συμμετοχές στην ιταλική λίγκα, με χρόνο συμμετοχής σχεδόν 21 λεπτά ανά αγώνα.

Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στη British Basketball League (Μπρίστολ Φλάιερς), στο Κόσοβο (Κ.Β. Ραχοβέτσι), στην Πορτογαλία (CAB Μαδέιρα), στην Πολωνία (Σπόινια Στάργκαρντ) και στη Γερμανία (Μπάμπεργκ).