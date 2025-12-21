Με σούπερ Μπουρούση, η Αναγέννηση Καρδίτσας πήρε το ντέρμπι και φουλάρει για την άνοδο

Η Αναγέννηση Καρδίτσας πανηγύρισε τη νίκη στο ντέρμπι κορυφής του 4ου ομίλου στη NL 2 απέναντι στην Ανόρθωση Βόλου με 85-71, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Γιάννη Μπουρούση.

Η Αναγέννηση Καρδίτσας φουλάρει για την άνοδο στη National League 1, επικρατώντας της Ανόρθωσης Βόλου με 85-71 στο ντέρμπι κορυφής του 4ου ομίλου της NL2 και φτάνοντας τις οκτώ νίκες σε εννέα αγώνες.

Οι γηπεδούχοι διατηρούσαν σταθερά το προβάδισμα στο σκορ και έφτασαν στη νίκη με πρώτο σκόρερ τον Θοδωρή Τσιλούλη, ο οποίος σημείωσε 33 πόντους με 6/8 τρίποντα, 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ.

Όσον αφορά τον Γιάννη Μπουρούση, ο 42χρονος σέντερ γέμισε τη στατιστική του με 26 πόντους (8/13 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 7/7 βολές), 13 ριμπάουντ (11-2), 5 ασίστ και 1 μπλοκ σε 24:57, συγκεντρώνοντας 38 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης PIR.

Τα δεκάλεπτα: 18-14, 42-38, 65-52, 85-71.

Διαιτητές: Μαραμής-Κοντογιάννης-Μπουγλός Π.

Αναγέννηση Καρδίτσας (Κρομμύδας): Δατσιάδης 4, Παππάς 7 (1), Τσούκας, Πανταζής, Τσιλούλης 33 (6), Μοσχόπουλος 4, Μπουρούσης 26 (1), Θεοχάρης 2, Ψύρρας 3 (1), Αναστασόπουλος 6.

Ανόρθωση Βόλου (Βλιώρας): Στύλας 4, Καραγιαννίδης, Φιλίππου 7, Μισαηλίδης 9, Λογοδότης 8 (2), Σιμάκης 8, Παρασκευάς 14 (1), Παπαδόπουλος 13 (1), Τερζόπουλος 8.

4ος Όμιλος- Αποτελέσματα

Σύλλας Αιδηψού-Αμπελώνας 87-81

Πάνθηρες Κατερίνης-Αριστοτέλης Φλώρινας 101-96

Αναγέννηση Καρδίτσας-Ανόρθωση Βόλου 85-71

Φίλιππος Βέροιας-Πρωτέας Γρεβενών 61-54

Διόσκουροι Κοζάνης-Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών 81-66

Βαθμολογία

Αναγέννηση Καρδίτσας 17 (8-1) Ανόρθωση Βόλου 16 (7-2) Σύλλας Αιδηψού 16 (7-2) Φίλιππος Βέροιας 14 (5-4) Αμπελώνας 13 (4-5) Πρωτέας Γρεβενών 13 (4-5) Διόσκουροι Κοζάνης 13 (4-5) Αριστοτέλης Φλώρινας 12 (3-6) Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών 11 (2-7) Πάνθηρες Κατερίνης 10 (1-8)

Επόμενη αγωνιστική (12η, 4/1)

Διόσκουροι Κοζάνης-Σύλλας Αιδηψού

Αναγέννηση Καρδίτσας-Πρωτέας Γρεβενών

Πάνθηρες Κατερίνης-Ανόρθωση Βόλου

Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών-Αριστοτέλης Φλώρινας

ΡΕΠΟ: Φίλιππος Βέροιας, Αμπελώνας