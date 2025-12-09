Ο Χολαργός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Χρήστο Χαρίση ως ασίσταντ κόουτς, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Gazzetta.

Ο Χρήστος Χαρίσης ξεκινά την προπονητική του καριέρα, αναλαμβάνοντας καθήκοντα βοηθού προπονητή στον Χολαργό, ως άμεσος συνεργάτης του Στέργιου Κουφού, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Gazzetta.

Ο βετεράνος γκαρντ πραγματοποίησε μια εξαιρετική καριέρα ως παίκτης, αγωνιζόμενος σε ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Απόλλων Πάτρας, ο Κολοσσός, αλλά και οι Ταουγκρές, Σιένα και Πρόκομ. Παράλληλα, μέτρησε 26 συμμετοχές με την Εθνική Ανδρών, παίρνοντας μέρος στο Ευρωμπάσκετ του 2003.

Τώρα εντάσσεται στο τεχνικό επιτελείο του Χολαργού, ο οποίος αγωνίζεται στη National League 1 (πρώην Β’ Εθνική).

Η ανακοίνωση του Χολαργού

«Ο Καλαθοσφαιρικός Όμιλος Χολαργού είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον coach Χρήστο Χαρίση.

Ο Χρήστος στο ξεκίνημα της προπονητικής του καριέρας , εντάσσεται στον σύλλογό μας αναλαμβάνοντας χρέη άμεσου συνεργάτη του Στέργιου Κουφού στο απαιτητικό πρωτάθλημα της National League 1.

Ο πρώην διεθνής παίκτης (26 συμμετοχές στην εθνική Ελλάδος) έχει αγωνιστεί στο Ηράκλειο, τον ΠΑΟΚ, τον Αρίωνα, την Ταουγκρές, τον Απόλλων Πάτρας, την Σιένα, τον Κολοσσό Ρόδου και φυσικά στον Ολυμπιακό.

Χρήστο καλώς ήρθες στην οικογένεια του Holargos BC».