Παναθηναϊκός-Ντουμπάι: Αμυντικό τεστ για τη νίκη

Ανάλυση και προγνωστικά για το ματς του Παναθηναϊκού με την Ντουμπάι.

Μετά από μια σπουδαία εβδομάδα κατά την οποία κατάφεραν δύο μεγάλα διπλά σε Παρίσι και Μαδρίτη, οι πράσινοι επιστρέφουν στο ΟΑΚΑ για ένα ματς που χρήζει μεγάλης προσοχής απέναντι στην ανεβασμένη Ντουμπάι. Η ρούκι του θεσμού βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση και η εικόνα της τις τελευταίες αγωνιστικές δείχνει ότι μπορεί να ανταγωνιστεί οποιονδήποτε, οπουδήποτε.

Η ομάδα του Γκόλεματς έχει σπουδαίο ποιοτικό βάθος στο ρόστερ της , γεγονός που τη βοήθησε να ξεπεράσει τους απανωτούς τραυματισμούς. Η ποιότητα της στο επιθετικό κομμάτι είναι δεδομένη ενώ η προσθήκη του Μπούγκι Έλις και η επιστροφή του Αλέκσα Αβράμοβιτς έδωσαν ώθηση ενισχύοντας σημαντικά την περιφερειακή γραμμή. Η Ντουμπάι βασίζεται αρκετά στην προσωπική φάση στο κομμάτι της ανάπτυξης, με την τριάδα Μπέικον-Πετρούσεφ-Καμπενγκέλε να αποτελεί την αιχμή του δόρατος. Τα δύο τελευταία ματς απέναντι σε Ερυθρό Αστέρα και Ζάλγκιρις είναι ενδεικτικά της παραγωγικής δυναμικής του γκρουπ αυτού.

Το μελανό σημείο στο αγωνιστικό σώμα της Ντουμπάι εντοπίζεται στην άμυνα. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι μεθοδικός και υπομονετικός ως προς την εκτέλεση της έξτρα πάσας. Το σύνολο του Γκόλεματς δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε επίπεδο αμυντικών περιστροφών και συνεργασιών. Αυτό σημαίνει ότι οι σουτέρ του Έργκι Άταμαν από θέση, Ρογκαβόπουλος-Χουάντσο-Γκριγκόνις-Μήτογλου και δυνητικά οι Ναν και Σλούκας, θα έχουν ευκαιρίες για καλές περιφερειακές εκτελέσεις.

Το κλειδί για το “τριφύλλι” φυσικά βρίσκεται στα μετόπισθεν. Η Ντουμπάι έχει παίκτες με κάθετο παιχνίδι, οι οποίοι είναι αρκετά ικανοί στο να δημιουργούν ρήγμα. Εάν η ελληνική άμυνα αναχαιτίσει αυτές τους τις προσπάθειες θα έχει κάνει το πιο σημαντικό βήμα για την επικράτηση, δεδομένου του ότι οι γηπεδούχοι -στην άλλη πλευρά του γηπέδου- μπορούν να σκοράρουν αρκετά απέναντι σε αυτήν την άμυνα.

Hoopfellas.gr για το Stoiximan Blog

