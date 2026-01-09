Ηλιόπουλος: «Στον ουρανό σας έψαχνα, στην γη σας βρήκα... Τι έγινε παιδιά;»!

Απροσδόκητη εμφάνιση και... αιφνιδιασμό προκάλεσε ο Μάριος Ηλιόπουλος στην ταβέρνα της συνάντησης της... αντιπολίτευσης της ΕΠΟ.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος έκανε το... μπαμ και τη σούπερ έκπληξη με την απροσδόκητη εμφάνισή του, στην ταβέρνα «Παναγιώτα»! Προκάλεσε αιφνιδιασμό σε όσους ήταν εκεί, ενώ αναμενόμενα είπε μερικές κουβέντες με νόημα φυσικά, προτού καθίσει στο τραπέζι που είχε κλείσει για να δειπνήσει, σαφώς και σε διαφορετικό από αυτό της συνάντησης!

«Στον ουρανό σας έψαχνα, στην γη σας βρήκα... Τι έγινε παιδιά; Βγάλαμε συμπέρασμα; Οι υπόλοιποι που είναι; Χάθηκαν;», ήταν τα πρώτα λόγια προς τους συγκεντρωμένους, προέδρους και μέλη ΕΠΣ, οι οποίοι συμμετείχαν στη συγκεκριμένη συνάντηση, για να συνεχίσει λέγοντας:

«Που το πάμε εδώ; Στο συμφέρον του ποδοσφαίρου ή στο προσωπικό συμφέρον; Φαντάζομαι χαρήκατε που είμαι σε διπλανό τραπέζι και ήρθα να σας δω. Εξάλλου, είμαι η επόμενη σελίδα του Ελληνικού Ποδοσφαίρου... Συνεχίστε να μιλάτε, δεν υπάρχει λόγος διακοπής...», τόνισε μεταξύ άλλων και κατέληξε λέγοντας:

«Πάω να συνεχίσω... Να σας φωτίζει Ο Θεός και το Ευ Αγωνίζεσθαι. Για ποδόσφαιρο αξιοπρεπές και άξιο θαυμασμού και... όχι ντροπής»!