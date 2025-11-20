Διαγωνισμός Gazzetta x ΒΙΚΟΣ: Κερδίστε προσκλήσεις για τα ματς της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL

Ο διαγωνισμός ξεκινά! Το Gazzetta, σε συνεργασία με το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, προσφέρει σε έναν σούπερ διαγωνισμό στο Instagram μια διπλή VIP και δύο διπλές REGULAR προσκλήσεις για τα ματς της 8ης Αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Θες να δεις τα ματς της 8ης Αγωνιστικής της Stoiximan GBL από κοντά και να ζήσεις την ατμόσφαιρα στο γήπεδο; Τώρα έχεις την ευκαιρία.

Το Gazzetta, σε συνεργασία με το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, προσφέρει σε έναν σούπερ διαγωνισμό στο Instagram μια διπλή VIP και δύο διπλές REGULAR προσκλήσεις για τα ματς της 8ης Αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Πιο συγκεκριμένα σε στέλνουν να δεις από κοντά:

22/11 – Πανιώνιος Cosmorama Travel vs ΑΣ Καρδίτσας Ιαπωνική

23/11 – Μαρούσι vs Ηρακλής

Tα βήματα για να κερδίσεις είναι απλά.

Για να πάρεις μέρος, κάνε like στο παρακάτω post στο Instagram, γράψε στα σχόλια με ποιον θα πας στο γήπεδο και ακολούθησε τα προφίλ @gazzetta.gr και @vikosofficial.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 20/11 στις 12:00.