EOK: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Τεχνικών Διευθυντών Καλαθοσφαίρισης

Η επιμόρφωση και η συνεχής ανάπτυξη των στελεχών αποτελούν θεμέλιο για την πρόοδο κάθε αθλήματος, και η ΕΟΚ επενδύει στους ανθρώπους που στηρίζουν την καλαθοσφαίριση, ενισχύοντας τις δεξιότητες και την αποτελεσματικότητα των ομάδων σε όλα τα επίπεδα.

Σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Επιμόρφωσης Τεχνικών Διευθυντών Καλαθοσφαίρισης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη αθλητικών σωματείων, προπονητές, εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής, καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται να αναπτύξουν δεξιότητες στη διοίκηση και τον στρατηγικό σχεδιασμό αναπτυξιακών προγραμμάτων καλαθοσφαίρισης.

Μέσα από τη συνδυασμένη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν:

τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του Τεχνικού Διευθυντή,

την οργάνωση αναπτυξιακών προγραμμάτων και ακαδημιών,

τη διαχείριση προπονητικού προσωπικού και αθλητών,

τον προγραμματισμό και την αξιολόγηση δράσεων,

τη σύνδεση της αθλητικής ανάπτυξης με κοινωνικές και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες.



Πληροφορίες και Εγγραφές

Η έναρξη των μαθημάτων έχει προγραμματιστεί για την 1η Δεκεμβρίου 2025, ενώ έχει δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων εγγραφής.



Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη θεματολογία του προγράμματος, τους διδάσκοντες, καθώς και η ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: https://lll.uop.gr/kalathosfairisi/

Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, η ΕΟΚ συνεχίζει να επενδύει στη συνεχή επιμόρφωση, ανάπτυξη και ενδυνάμωση των στελεχών της ελληνικής καλαθοσφαίρισης, αναδεικνύοντας τη σημασία της ολιστικής προσέγγισης και της διαρκούς αναβάθμισης του αθλήματος σε όλα τα επίπεδα.