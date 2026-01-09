Το Καμερούν αντιμετωπίζει το Μαρόκο στους «8» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, με τον κόουτς Παγκού να ξεπερνά τις δυσκολίες και τον προκάτοχό του να μηνύει την Ομοσπονδία!

Εκ των μεγάλων δυνάμεων του αφρικανικού ποδοσφαίρου, το Καμερούν δεν πανηγυρίζει για μια απλή παρουσία στην οκτάδα του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής - εκεί όπου θα αντιμετωπίσει απόψε τους διοργανωτές, Μαροκινούς.

Ωστόσο, υπό τις συνθήκες που συνέβη φέτος αυτό, αποτελεί σίγουρα επιτυχία. Δεν πάει άλλωστε πολύς καιρός από τότε που ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Μαρκ Μπρις, απομακρύνθηκε από τον πάγκο των Αδάμαστων Λιονταριών, με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας, της οποίας ηγείται ο Σαμουέλ Ετό, να τον αντικαθιστά με τον μέχρι πρότινος βοηθό του, Νταβίντ Παγκού.

Έναν προπονητή με εμπειρία αποκλειστικά εντός συνόρων, που βρέθηκε ξαφνικά να έχει στα χέρια του τις τύχες του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της πατρίδας του, η οποία έχει να φτάσει στην κορυφή του θεσμού από το 2017.

Η ανακοίνωση για όλες τις παραπάνω αλλαγές, την 1η Δεκεμβρίου, είχε συνοδευτεί από μια ανανεωμένη αποστολή για το Copa Africa, από την οποία απουσίαζαν σημαντικά ονόματα τα οποία είχε συμπεριλάβει στη δική του επιλογή ο Μπρις. Παίκτες όπως ο Ονάνα και ο Αμπουμπακάρ έμειναν εκτός για το τουρνουά, με το Καμερούν να πηγαίνει στο Μαρόκο βασιζόμενο σε ποδοσφαιριστές όπως ο Μπούμο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Μπαλεμπά της Μπράιτον και ο Κοφάν της Λεβερκούζεν.

Κινείται νομικά ο Μπρις

Και μπορεί η πρόκριση επί της Νοτίου Αφρικής, μετά από την εξαιρετική παρουσία στη φάση των ομίλων, να έχει χαροποιήσει τους Καμερουνέζους, ωστόσο την ίδια ώρα, ο Μπρις έχει μάλλον ανάμικτα συναισθήματα. Ο Βέλγος προπονητής έχει κινηθεί νομικά κατά της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας, αναφέροντας πως «έχω προσλάβει δικηγόρο, το συμβόλαιό μου είναι ξεκάθαρο. Ποτέ δεν ενημερώθηκα από την Ομοσπονδία ή το υπουργείο Αθλητισμού, δεν υπήρξε καμία επικοινωνία».

Ο Μπρις, που δεν έκατσε ποτέ καλά στον Ετό λόγω του ότι είχε προσληφθεί ουσιαστικά χωρίς τη συγκατάθεση του θρύλου της Μπαρτσελόνα και της Ίντερ, έκανε επίσης λόγο για «ερασιτεχνισμούς», εκφέροντας την άποψη ότι «είναι παράνομα όσα έγιναν. Κάποιος νομίζει ότι είναι υπεράνω του νόμου. Ο Τζάνι Ινφαντίνο υποτίθεται ότι πρέπει να δράσει ως πρόεδρος της FIFA, αλλά έχει περίεργη σχέση με τον Ετό». Παρά την πικρία του, ο 63χρονος προπονητής εξήγησε πως «εύχομαι πραγματικά το Καμερούν να πάρει το τρόπαιο, είμαι σε επαφή με μερικούς εκ των παικτών». Από την άλλη, παραδέχτηκε ότι «δεν είδα το ματς με τη Νότια Αφρική, ούτε κανένα άλλο. Όταν σε αποκόπτουν αδίκως από κάπου, δεν νιώθεις πια την ανάγκη να αναλύσεις τα ματς αυτά»...

Ο Παγκού, τη δουλειά του

Υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες λοιπόν, ο Παγκού έχει καταφέρει να οδηγήσει τα Αδάμαστα Λιοντάρια στην οκτάδα του Copa Africa, κερδίζοντας τον θαυμασμό των Αφρικανών και όχι μόνο. Ο άλλοτε ομοσπονδιακός τεχνικός του Καμερούν, Κλοντ Λε Ρουά, σχολίασε πως «νομίζω ότι μπορεί να κάνει την έκπληξη και να πάει μέχρι τέλους όπως την τελευταία φορά που είχε γίνει το τουρνουά στο Μαρόκο».

Άλλοι, θυμούνται την ιδιαίτερα πρόσφατη επιτυχία του Εμέρς Φαέ, ο οποίος το 2024, ανέλαβε την εθνική ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού εν μέσω AFCON λόγω της αποχώρησης του Ζαν-Λουίς Γκασέ και κατάφερε να την οδηγήσει μέχρι την κατάκτηση της κούπας. Ο ίδιος ο 56χρονος πάντως, κοιτά τη δουλειά του και κρατά χαμηλά την μπάλα. Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του προημιτελικού, ξεκαθάρισε ότι «το Μαρόκο είναι το φυσικό φαβορί. Μια ομάδα της τετράδας του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο ματς απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Θα προσπαθήσουμε να τους κοντράρουμε». Όσο για τη σύγκριση με τον τεχνικό των Μαροκινών, Βαλίντ Ρεγκραγκί; «Δεν μπορώ να συγκριθώ μαζί του. Έχει φτάσει σε ημιτελικό Μουντιάλ και έκανε περήφανους τους Αφρικανούς προπονητές. Εγώ μόλις ξεκινάω»...