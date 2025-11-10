Basketaki TOP 10: Where impossible happens

Δείτε το Novibet Τop 10 του Basketaki The League.

Κάτι από μαγικό κόσμο του NBA είχε αυτό το εδομαδιαίο Ν ovibet Τ op 10 του Basketaki The League!

Στο νούμερο 10, ξεκινάμε με τους Basket Wolfs κι ένα φοβερό alley oop που ξεκίνησε από την πάσα του Λ. Ραχαβέλια κ τελείωσε με το καλάθι του Γ. Μανδηλαρά!

Στο νούμερο 9, ο Δ. Ακχεσερόγλου βρίσκει φανταστικά στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας τον Δ Δημητρακόπουλο, ο οποίος με ένα ανάποδο lay up , άφησε πανέμορφα την μπάλα στο καλάθι κ προσέθεσε 2 πόντους για την ομάδα των Firehawks!

Στο νούμερο 8, ο Βικέντιος Τσινιόκα από Valhalla Phantoms, κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, καρφώντας στην μπάλα στον αιφνιδιασμό!

Στο νούμερο 7, ο Αλέξανδρος Μπερτσουκλής από Alepoudiarides κάνει μια φοβερή προσποίηση πως θα πασάρει πίσω από την πλάτη, κρύβει τελικά την μπάλα και την αφήνει με άνεση στο καλάθι !

Στο νούμερο 6, οι Bubble Bobble έκαναν ακόμα και τον Λευτέρη στην περιγραφή να χάσει την μπάλα! Ένα φοβερό τρίγωνο που ξεκίνησε με ανάποδη πάσα του Κυριακόπουλου και κατέληξε σε ασίστ του Ζ.Σπένδου στον Χ.Λυσαρίδη, ο οποίος σκόραρε κάτω από το καλάθι!

Στο νούμερο 5, ο Γιώργος Χρυσικός των Undrafted μάς τρέλανε με μια σπάνια κίνηση, αφού πέρασε στο βήμα του για μπάσιμο την μπάλα πάνω από τον αντίπαλό του με αλλαγή κατεύθυνσης, αφήνοντάς τον άγαλμα, και σκόραρε για την ομάδα του !

Στο νούμερο 4, ο Π. Κορωνάκος έδωσε μια μαγική σκαστή no look πάσα στον συμπαίκτη του Μ.Γεωργιλά, ο οποίος δε χάλασε την ασίστ και προσέθεσε 2 ακόμη πόντους για την ομάδα τους, τη Γιουγκοπιάστηκα!

Στο νούμερο 3, απίστευτη φάση 1-2 από τους Citydogs, όταν Μ.Μπακάλης και Π.Καραμανόγλου έκρυψαν την μπάλα με τον πρώτο να παίρνει και να δίνει σκαστή πάσα πίσω από την πλάτη στον δεύτερο που τελείωσε με δεξί lay up!

Στο νούμερο 2, ο Ευάγγελος Συγγούνας από Αργοναύτες είπε «not in my house» στον αντίπαλό του και με ένα μεγαλοπρεπέστατο «STOP» , έστειλε την μπάλα στις κερκίδες του γηπέδου!