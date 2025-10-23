Ντινγουίντι: Πότε έπαιξε το τελευταίο του ματς
Ο Ολυμπιακός πάει για το μεγάλο κόλπο, με τους Ερυθρόλευκους να προσπαθούν να κάνουν δικό τους τον Σπένσερ Ντινγουίντι! Ο έμπειρος γκαρντ έχει μια αξιοπρόσεχτη καριέρα στο ΝΒΑ, με κορυφαία του σεζόν το 2019-20 στους Νετς.
Όμως δεν πάει πολύς καιρός που πάτησε τα παρκέ του μαγικού κόσμου. Ο έμπειρος γκαρντ αγωνίστηκε για τελευταία φορά στο ματς της preseason των Χόρνετς κόντρα στην πρώην ομάδα του, τους Μάβερικς.
Οι σφήκες επικράτησαν με 120-116 και εκείνος είχε 6 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ στα 17 λεπτά που έμεινε στο παρκέ για την ομάδα του.
Τελείωσε την αναμέτρηση με 2/3 σουτ, αλλά 2 φάουλ και 2 λάθη. Στην preseason έπαιξε και απέναντι στους Θάντερ, εκεί που δεν μπόρεσε να πετύχει κάποιο καλάθι.
