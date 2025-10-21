O Γιώργος Διαμαντόπουλος επιστρέφει στους πάγκους και θα κοουτσάρει στη NL2

Γιώργος Διαμαντόπουλος: Επιστρέφει στους πάγκους και θα κοουτσάρει στη NL2
Ο Γιώργος Διαμαντόπουλος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Ίκαρου Καλλιθέας, αντικαθιστώντας τον Παναγιώτη Μπερτσιά και επιστρέφει στους πάγκους μετά το πέρασμά του από την Ερμιονίδα και τον Παπάγο.
O Ίκαρος Καλλιθέας συμμετέχει στη National League 2, την άλλοτε Γ’ Εθνική και ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στον 2ο όμιλο με ρεκόρ 1-2, επικρατώντας στην πρεμιέρα της Νίκης Αμαρουσίου και γνωρίζοντας δύο διαδοχικές ήττες από τον Ιπποκράτη Κώων και τον Πορφύρα.
Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: «Η Διοικούσα Επιτροπή της Α.Ε. Ίκαρος Καλλιθέας ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον προπονητή Γιώργο Διαμαντόπουλο και τον συνεργάτη του, Ανδρέα Ρουμάνη, ευχόμενη κάθε επιτυχία με τα χρώματα της ομάδας για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.