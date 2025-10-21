O Γιώργος Διαμαντόπουλος επιστρέφει στους πάγκους και θα κοουτσάρει στη NL2

Ο Γιώργος Διαμαντόπουλος, ένας από τους πιο χαρισματικούς σκόρερ στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, επιστρέφει στους πάγκους, μετά το πέρασμά του από την Ερμιονίδα και τον Παπάγο.

Ο Γιώργος Διαμαντόπουλος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Ίκαρου Καλλιθέας, αντικαθιστώντας τον Παναγιώτη Μπερτσιά και επιστρέφει στους πάγκους μετά το πέρασμά του από την Ερμιονίδα και τον Παπάγο.

O Ίκαρος Καλλιθέας συμμετέχει στη National League 2, την άλλοτε Γ’ Εθνική και ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στον 2ο όμιλο με ρεκόρ 1-2, επικρατώντας στην πρεμιέρα της Νίκης Αμαρουσίου και γνωρίζοντας δύο διαδοχικές ήττες από τον Ιπποκράτη Κώων και τον Πορφύρα.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: «Η Διοικούσα Επιτροπή της Α.Ε. Ίκαρος Καλλιθέας ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον προπονητή Γιώργο Διαμαντόπουλο και τον συνεργάτη του, Ανδρέα Ρουμάνη, ευχόμενη κάθε επιτυχία με τα χρώματα της ομάδας για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.