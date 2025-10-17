Basketaki Salonica: Με... alley oop διάθεση το νέο Novibet Top 10!

Με την πανέμορφη alley oop συνεργασία μεταξύ του Διονύση Τετράδη και του Ρικάρντο Στεάϊ να δεσπόζει στο νούμερο ένα έχουμε ακόμα ένα Novibet Top 10 για τον μήνα Οκτώβριο. Βέβαια, όλες οι φάσεις μαγνητίζουν τα βλέμματα.

Στο νούμερο 10 οι Salonics έχουν την επίθεση με τον Γιούρι Σεπάνοβ της Deportivo BC να λέει όχι στον αντίπαλο του που επιχειρεί να αφήσει με λέι απ την μπάλα στο καλάθι.

Στο νο 9 βρίσκουμε τον Σταύρο Χρήστου της Respect που με μια μαγική ενέργεια κρύβει την μπάλα από το γήπεδο και την εμφανίζει στο αντίπαλο καλάθι.

Στη θέση 8 βλέπουμε τον Ανέστη Ξυλουργίδη να διασχίζει με την μπάλα τη μία πλευρά του γηπέδου και με ωραία ραχιαία ντρίμπλα φτάνει στην άλλη για να ολοκληρώσει την προσπάθεια με λέι απ.

Στο νο 7 ο Δημήτρης Κέδρος της Goon Squad διασπά έξυπνα την άμυνα ζώνης περνώντας από τον κεντρικό διάδρομο και με φοβερή αλλαγή χεριού στον αέρα αφήνει την μπάλα στο καλάθι των MnP.

Στο νούμερο 6 ο Νίκος Πανούδης της Tumbai Chocolate φιλοδορεί με δύο συνεχόμενα μπλοκ τον αντίπαλο του και στη συνέχεια παίρνει την μπάλα για να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο.

Στη θέση 5 βρίσκουμε την πολύ ωραία συνεργασία των παικτών των Legends, που θα ζήλευε κάθε προπονητής. Η μπάλα περνάει από όλους τους παίκτες και ο Θωμάς Τέντσος ολοκληρώνει όμορφα την ενέργεια με το δεξί μπάσιμο.

Στο νούμερο 4 συναντάμε τον σουτέρ της Team DK, Φώτη Στεψιανό που με pull up τρίποντο από το σπίτι του δίνει σημαντικούς πόντους στην ομάδα του.

Στο νο 3 βρίσκουμε τον Αναστάσιο Χαλεπλή των Orlando Tragic SKG, όπου από πολύ μακριά βρίσκει τον στόχο με τη λήξη του χρόνου της περιόδου.

Στο νούμερο 2 έχουμε τον Νίκο Ευχετζή από τις Κουκουβάγιες όπου με ένα σπουδαίο ακροβατικό σημειώνει ένα άκρως θεαματικό καλάθι για την ομάδα του.

Στο νούμερο 1 δεν μπορούσε να λείπει η Fioretsina, που χάρισε μια πολύ ωραία στιγμή. Ο Διονύσης Τετράδης κάνει την επαναφορά από τα πλάγια και με χέρι αλφάδι βρίσκει τον Ρικάρντο Στεάϊ που σηκώνεται την κατάλληλη στιγμή για να πάρει την μπάλα και να την αφήσει στο καλάθι του αντιπάλου.