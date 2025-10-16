Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός: Με πληγωμένο εγωισμό για το διπλό

Ο Ολυμπιακός στο Βελιγράδι με αποκλειστικό στόχο τη νίκη απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ .

Δεν ξεκίνησε καλά η εβδομάδα για τους δύο αντιπάλους. Η Μακάμπι κατέρρευσε από τα πρώτα λεπτά στο ματς με τη Μπαρτσελόνα, αδυνατώντας να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης με αποτέλεσμα να γνωρίσει μια ντροπιαστική (θα μπορούσε να είναι χειρότερα τα πράγματα) ήττα. Ο Ολυμπιακός από την άλλη έχασε στις λεπτομέρειες στο Φάληρο από την Αναντολού κάνοντας ένα μέτριο δεύτερο ημίχρονο, όπου παρουσίασε προβλήματα στο κομμάτι της ανάπτυξης επιθετικά αλλά και στα μετόπισθεν.

Οι ερυθρόλευκοι έχουν να αντιμετωπίσουν τις απουσίες παιχτών με ρόλους ζωτικής σημασίας στο παιχνίδι τους. Είναι προφανές ότι οι παίχτες που αγωνίζονται τώρα καλούνται να κάνουν πράγματα πέραν των ρεαλιστικών δυνατοτήτων τους και αυτό “γράφει” στο αγωνιστικό πρόσωπο των Πειραιωτών. Ο Ολυμπιακός θα χτυπήσει τη Μακάμπι στο “ζωγραφιστό” με κάθε όπλο (παιχνίδι με πλάτη, Pick & Roll, κοψίματα) εκθέτοντας τις αμυντικές της συνεργασίες. Ο Σάσα Βεζένκοφ, O Μιλουτίνοφ και ο υποστηρικτικός ρόλος του Πίτερς ως περιφερειακού εκτελεστή θα αποτελέσουν δυνατά χαρτιά για τον κόουτς Μπαρτζώκα, σε αυτήν την κατεύθυνση. Σημαντικός απόψε μπορεί να είναι κάλλιστα και ο Σέιμπεν Λι (προσωπική φάση) απέναντι στην αδύναμη περιφερειακή άμυνα των γηπεδούχων. O πρώην γκαρντ των Ισραηλινών μπορεί να αποτελέσει τον κρυφό “άσσο” στο μανίκι του κόουτς Μπαρτζώκα.

Είναι δεδομένο ότι η ελληνική άμυνα οφείλει να προσέξει το κομμάτι του transition το οποίο αποτελεί τη μεγάλη της αδυναμία μέχρι τώρα στη σεζόν. Η Μακάμπι θα προσπαθήσει να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο ώστε να βρει τέτοιες εκτελέσεις σημαδεύοντας το ερυθρόλευκο πρόβλημα.

Ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί και μπορεί να πάρει τη νίκη εάν ελέγξει τον ρυθμό και συνολικά το παιχνίδι μέσα από την άμυνα του.

