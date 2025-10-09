Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε κόντρα στην Αβενίδα στην πρεμιέρα του EuroCup Γυναικών, έχοντας ηττηθεί με 92-73.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε στον Χολαργό την Αβενίδα για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup Γυναικών. Το σύνολο της Σελέν Ερντέμ μπορεί κατά διαστήματα να παρουσίασε ανταγωνιστικό πρόσωπο, ωστόσο δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε με 92-73.

Πρώτη σκόρερ για το «τριφύλλι» αναδείχθηκε η Ιωάννα Κριμίλη με 16 πόντους, στους 12 ακολούθησε η Κριστίν Βίτολα (7 ριμπάουντ) ενώ στους 11 ακολούθησε η Σαμάνθα Γκαλανόπουλος. Από την άλλη πλευρά ξεχώρισε η Σαβόντε Ζέλους με 24 πόντους και η Καντίγια Κέιβ με 22.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στο παρκέ και μπόρεσε να πάρει τα ηνία στο προβάδισμα αλλά προτού ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος η Αβενίδα βρήκε τα πατήματά της και έτσι οι «πράσινες» έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο 20-19. Το «τριφύλλι» μπορεί να παρέμεινε σε κοντινή απόσταση, ωστόσο οι Ισπανίδες πήγαν στα αποφυτήρια με το 41-39 υπέρ τους.

Στο δεύτερο μισό του παιχνιδιού, ο Παναθηναϊκός φάνηκε να μη μπορεί να ακολουθήσει στον ρυθμό και η Αβενίδα έφτασε στο τέλος της τρίτης περιόδου να είναι μπροστά με 71-58. Με τον ίδιο τρόπο εξελίχθηκε και η τελευταία περίοδος όπου η Αβενίδα έφτασε στη νίκη με 92-73.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 39-41, 58-71, 73-92