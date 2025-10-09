Παναθηναϊκός - Αβενίδα 73-92: Ισπανική ανωτερότητα και πρεμιέρα με ήττα

Παναθηναϊκός - Αβενίδα 73-92: Ισπανική ανωτερότητα και πρεμιέρα με ήττα

Σπύρος Μαρκεζίνης
Η Ιωάννα Χατζηλεοντή στον Παναθηναϊκό

bet365

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε κόντρα στην Αβενίδα στην πρεμιέρα του EuroCup Γυναικών, έχοντας ηττηθεί με 92-73.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε στον Χολαργό την Αβενίδα για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup Γυναικών. Το σύνολο της Σελέν Ερντέμ μπορεί κατά διαστήματα να παρουσίασε ανταγωνιστικό πρόσωπο, ωστόσο δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε με 92-73.

Πρώτη σκόρερ για το «τριφύλλι» αναδείχθηκε η Ιωάννα Κριμίλη με 16 πόντους, στους 12 ακολούθησε η Κριστίν Βίτολα (7 ριμπάουντ) ενώ στους 11 ακολούθησε η Σαμάνθα Γκαλανόπουλος. Από την άλλη πλευρά ξεχώρισε η Σαβόντε Ζέλους με 24 πόντους και η Καντίγια Κέιβ με 22.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στο παρκέ και μπόρεσε να πάρει τα ηνία στο προβάδισμα αλλά προτού ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος η Αβενίδα βρήκε τα πατήματά της και έτσι οι «πράσινες» έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο 20-19. Το «τριφύλλι» μπορεί να παρέμεινε σε κοντινή απόσταση, ωστόσο οι Ισπανίδες πήγαν στα αποφυτήρια με το 41-39 υπέρ τους.

Στο δεύτερο μισό του παιχνιδιού, ο Παναθηναϊκός φάνηκε να μη μπορεί να ακολουθήσει στον ρυθμό και η Αβενίδα έφτασε στο τέλος της τρίτης περιόδου να είναι μπροστά με 71-58. Με τον ίδιο τρόπο εξελίχθηκε και η τελευταία περίοδος όπου η Αβενίδα έφτασε στη νίκη με 92-73.

 

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 39-41, 58-71, 73-92

Panathinaikos A.C.FG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
6Elisavet Kotoula00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
8Jaelyn Brown *33:0573/837.5%3/650%0/20%1/1100%22432611-175
10Eva Koumantsiotou00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
12Samantha Galanopoulos *31:22115/1241.67%4/850%1/425%0/20%01141500-142
16Lamprini Polymeni05:3900/00%0/00%0/00%0/00%01102000-31
17Kristine Vitola *30:21125/771.43%5/771.43%0/00%2/2100%25712210-1717
18Ioanna Chatzileonti *27:12104/1040%4/944.44%0/10%2/366.67%22411100-57
21Ioanna Krimili36:05166/1154.55%2/366.67%4/850%0/00%02272410-2917
22Anthoula ChatzigiakoumI13:4162/366.67%0/00%2/366.67%0/00%0331200009
24Aikaterini Yfantopoulou00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
77Sedona Prince *22:36114/850%4/850%0/00%3/3100%25703524-1015
Team/Coaches033
TOTAL2007329/5949.15%22/4153.66%7/1838.89%8/1172.73%8243217152355

@Photo credits: eurokinissi, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    Τελευταία Νέα