Στην πρώτη αγωνιστική της EuroLeague Γυναικών, ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε στο ΣΕΦ τη Βαλένθια και παρά το γεγονός ότι μπόρεσε ανά διαστήματα να δείξει ανταγωνιστικό πρόσωπο, ηττήθηκε με 97-74.

Μεγάλη προσπάθεια από την Ελεάννα Χριστινάκη που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 26 πόντους (8/15 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 4/6 βολές) ενώ είχε επίσης από 2 ασίστ και 7 ριμπάουντ.

Οι «ερυθρόλευκες» άρχισαν δυνατά το ματς και προηγήθηκαν με 5-1, με τρίποντο της Χριστινάκη (7:29), ενώ κράτησαν το +4 (7-3, 9-5), με καλάθια των Γούλφολκ (6:51) και Τζόνσον (6:08). Με τη συμπλήρωση πέντε λεπτών (5:03), η Γιακούμπτσοβα πέτυχε τρίποντο, για το 12-9 των πρωταθλητριών Ελλάδας και στο 3:22, «έγραψε» το 16-15. Νέο καλάθι από την Γούλφολκ (2:17) και 18-17 οι «ερυθρόλευκες», με την Βαλένθια να ανεβάζει «στροφές», στο τελευταίο λεπτό της περιόδου, φτάνοντας στο 28-19.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός έμεινε πίσω με 46-29, όμως μείωσε σε 47-34, με λέι απ της Καρλάφτη (2:13), με την Γούλφολκ να σκοράρει τρίποντο (1:07), για το 47-39. Με δύο μεγάλα διαδοχικά καλάθια της Χριστινάκη (0:05, 0:01), ο Ολυμπιακός μείωσε, για το 49-43 του ημιχρόνου.

Οι πρωταθλήτριες Ελλάδας ξεκίνησαν δυνατά στο τρίτο δεκάλεπτο, με την Χριστινάκη να μειώνει στους δύο πόντους (50-52), με διαδοχικά καλάθια (7:35, 6:48). Η Βαλένθια, ωστόσο, ξέφυγε και πάλι, αυτή τη φορά με 72-57, με την Γιακούμπτσοβα να διαμορφώνει το 72-58 της τρίτης περιόδου, με μία εύστοχη βολή (0:05). Στο τέταρτο δεκάλεπτο, η ασταμάτητη Χριστινάκη πέτυχε ένα ακόμα καλάθι (7:43), μειώνοντας σε 74-60, αλλά η ισπανική ομάδα... απομακρύνθηκε με +25 (70-95) και επικράτησε με 97-74.

Τα δεκάλεπτα: 19-28, 43-49, 58-72, 74-97