Ολυμπιακός - Βαλένθια 74-97: Ήττα στην πρεμιέρα της Euroleague Γυναικών, παρά την τρομερή Χριστινάκη
Στην πρώτη αγωνιστική της EuroLeague Γυναικών, ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε στο ΣΕΦ τη Βαλένθια και παρά το γεγονός ότι μπόρεσε ανά διαστήματα να δείξει ανταγωνιστικό πρόσωπο, ηττήθηκε με 97-74.
Μεγάλη προσπάθεια από την Ελεάννα Χριστινάκη που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 26 πόντους (8/15 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 4/6 βολές) ενώ είχε επίσης από 2 ασίστ και 7 ριμπάουντ.
Οι «ερυθρόλευκες» άρχισαν δυνατά το ματς και προηγήθηκαν με 5-1, με τρίποντο της Χριστινάκη (7:29), ενώ κράτησαν το +4 (7-3, 9-5), με καλάθια των Γούλφολκ (6:51) και Τζόνσον (6:08). Με τη συμπλήρωση πέντε λεπτών (5:03), η Γιακούμπτσοβα πέτυχε τρίποντο, για το 12-9 των πρωταθλητριών Ελλάδας και στο 3:22, «έγραψε» το 16-15. Νέο καλάθι από την Γούλφολκ (2:17) και 18-17 οι «ερυθρόλευκες», με την Βαλένθια να ανεβάζει «στροφές», στο τελευταίο λεπτό της περιόδου, φτάνοντας στο 28-19.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός έμεινε πίσω με 46-29, όμως μείωσε σε 47-34, με λέι απ της Καρλάφτη (2:13), με την Γούλφολκ να σκοράρει τρίποντο (1:07), για το 47-39. Με δύο μεγάλα διαδοχικά καλάθια της Χριστινάκη (0:05, 0:01), ο Ολυμπιακός μείωσε, για το 49-43 του ημιχρόνου.
Οι πρωταθλήτριες Ελλάδας ξεκίνησαν δυνατά στο τρίτο δεκάλεπτο, με την Χριστινάκη να μειώνει στους δύο πόντους (50-52), με διαδοχικά καλάθια (7:35, 6:48). Η Βαλένθια, ωστόσο, ξέφυγε και πάλι, αυτή τη φορά με 72-57, με την Γιακούμπτσοβα να διαμορφώνει το 72-58 της τρίτης περιόδου, με μία εύστοχη βολή (0:05). Στο τέταρτο δεκάλεπτο, η ασταμάτητη Χριστινάκη πέτυχε ένα ακόμα καλάθι (7:43), μειώνοντας σε 74-60, αλλά η ισπανική ομάδα... απομακρύνθηκε με +25 (70-95) και επικράτησε με 97-74.
Τα δεκάλεπτα: 19-28, 43-49, 58-72, 74-97
|Olympiacos SFP
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|7
|Anna Spyridopoulou
|05:46
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|3
|0
|0
|0
|-4
|1
|8
|Maria Katsamouri
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|Ivana Jakubcova *
|24:48
|13
|5/9
|55.56%
|3/5
|60%
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|1
|5
|6
|0
|2
|1
|0
|0
|-8
|13
|10
|Eleni Togka
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|Nausia Lache Woolfolk *
|29:52
|17
|6/15
|40%
|4/9
|44.44%
|2/6
|33.33%
|3/6
|50%
|1
|4
|5
|7
|1
|2
|3
|1
|-6
|19
|14
|Zafeirenia Karlafti
|20:32
|2
|1/4
|25%
|1/1
|100%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|2
|1
|1
|0
|0
|-14
|1
|16
|Ioanna Diela
|02:37
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|-4
|0
|21
|Eleanna Christinaki *
|34:39
|26
|10/20
|50%
|8/15
|53.33%
|2/5
|40%
|4/6
|66.67%
|3
|4
|7
|2
|2
|0
|1
|0
|-17
|24
|23
|Evgenia Kollatou *
|21:09
|0
|0/5
|0%
|0/2
|0%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|3
|2
|0
|1
|0
|-21
|1
|40
|Ciera Johnson *
|30:56
|10
|5/10
|50%
|5/10
|50%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|4
|6
|10
|3
|3
|3
|1
|0
|-9
|14
|55
|Daniel Raber
|27:09
|6
|2/4
|50%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|2
|2
|4
|3
|2
|4
|2
|0
|-31
|9
|77
|Panorea Ntala
|02:33
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|-1
|-1
|Team/Coaches
|1
|0
|1
|TOTAL
|200
|74
|29/69
|42.03%
|23/46
|50%
|6/23
|26.09%
|10/18
|55.56%
|12
|26
|38
|21
|18
|12
|8
|1
