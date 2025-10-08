Ολυμπιακός - Βαλένθια 74-97: Ήττα στην πρεμιέρα της Euroleague Γυναικών, παρά την τρομερή Χριστινάκη

Σπύρος Μαρκεζίνης
Η Ελεάννα Χριστινάκη του Ολυμπιακού

bet365

Ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε τη Βαλνέθια στην πρεμιέρα του EuroCup. Παρά τη μεγάλη προσπάθεια της Χριστινάκη, η ομάδα του Πειραιά ηττήθηκε με 97-74.

Στην πρώτη αγωνιστική της EuroLeague Γυναικών, ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε στο ΣΕΦ τη Βαλένθια και παρά το γεγονός ότι μπόρεσε ανά διαστήματα να δείξει ανταγωνιστικό πρόσωπο, ηττήθηκε με 97-74.

Μεγάλη προσπάθεια από την Ελεάννα Χριστινάκη που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 26 πόντους (8/15 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 4/6 βολές) ενώ είχε επίσης από 2 ασίστ και 7 ριμπάουντ.

Οι «ερυθρόλευκες» άρχισαν δυνατά το ματς και προηγήθηκαν με 5-1, με τρίποντο της Χριστινάκη (7:29), ενώ κράτησαν το +4 (7-3, 9-5), με καλάθια των Γούλφολκ (6:51) και Τζόνσον (6:08). Με τη συμπλήρωση πέντε λεπτών (5:03), η Γιακούμπτσοβα πέτυχε τρίποντο, για το 12-9 των πρωταθλητριών Ελλάδας και στο 3:22, «έγραψε» το 16-15. Νέο καλάθι από την Γούλφολκ (2:17) και 18-17 οι «ερυθρόλευκες», με την Βαλένθια να ανεβάζει «στροφές», στο τελευταίο λεπτό της περιόδου, φτάνοντας στο 28-19.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός έμεινε πίσω με 46-29, όμως μείωσε σε 47-34, με λέι απ της Καρλάφτη (2:13), με την Γούλφολκ να σκοράρει τρίποντο (1:07), για το 47-39. Με δύο μεγάλα διαδοχικά καλάθια της Χριστινάκη (0:05, 0:01), ο Ολυμπιακός μείωσε, για το 49-43 του ημιχρόνου.

 

Οι πρωταθλήτριες Ελλάδας ξεκίνησαν δυνατά στο τρίτο δεκάλεπτο, με την Χριστινάκη να μειώνει στους δύο πόντους (50-52), με διαδοχικά καλάθια (7:35, 6:48). Η Βαλένθια, ωστόσο, ξέφυγε και πάλι, αυτή τη φορά με 72-57, με την Γιακούμπτσοβα να διαμορφώνει το 72-58 της τρίτης περιόδου, με μία εύστοχη βολή (0:05). Στο τέταρτο δεκάλεπτο, η ασταμάτητη Χριστινάκη πέτυχε ένα ακόμα καλάθι (7:43), μειώνοντας σε 74-60, αλλά η ισπανική ομάδα... απομακρύνθηκε με +25 (70-95) και επικράτησε με 97-74.

Τα δεκάλεπτα: 19-28, 43-49, 58-72, 74-97

Olympiacos SFPFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
7Anna Spyridopoulou05:4600/10%0/00%0/10%0/00%01113000-41
8Maria Katsamouri00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
9Ivana Jakubcova *24:48135/955.56%3/560%2/450%1/250%15602100-813
10Eleni Togka00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
13Nausia Lache Woolfolk *29:52176/1540%4/944.44%2/633.33%3/650%14571231-619
14Zafeirenia Karlafti20:3221/425%1/1100%0/30%0/00%01121100-141
16Ioanna Diela02:3700/00%0/00%0/00%0/00%01100100-40
21Eleanna Christinaki *34:392610/2050%8/1553.33%2/540%4/666.67%34722010-1724
23Evgenia Kollatou *21:0900/50%0/20%0/30%0/00%02232010-211
40Ciera Johnson *30:56105/1050%5/1050%0/00%0/20%461033310-914
55Daniel Raber27:0962/450%2/450%0/00%2/2100%22432420-319
77Panorea Ntala02:3300/10%0/00%0/10%0/00%00002000-1-1
Team/Coaches101
TOTAL2007429/6942.03%23/4650%6/2326.09%10/1855.56%12263821181281

@Photo credits: INTIME, ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    Τελευταία Νέα