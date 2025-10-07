Ο Γιάννης Μπορούσης ξάφνιασε τους πάντες με την απόφασή του να φορέσει και πάλι την αθλητική του περιβολή προκειμένου να ενισχύσει την Αναγέννηση Καρδίτσας στην πρεμιέρα της National League 2 κόντρα στην ομάδα των Γρεβενών. Ποιο ήταν, όμως, τo story γύρω από την αναπάντεχη επιστροφή του στα παρκέ;

Μπορεί ο άλλοτε αρχηγός της Εθνικής ομάδας να έχει κρεμάσει τα μπασκετικά του παπούτσια και να ασχολείται με διοικητικές αρμοδιότητες ωστόσο δεν φαίνεται να έχει σκοτώσει ακόμα τον παίκτη μέσα του. Κάτι που αποδείχθηκε... πανηγυρικά στο ματς της 1ης αγωνιστικής για την National League 2 στα Γρεβενά, μεταξύ του Πρωτέα και την Αναγέννησης Καρδίτσας.

Στην συγκεκριμένη ομάδα έχει αναλάβει το τμήμα μπάσκετ ως διοικούσα επιτροπή και μάλιστα μέλη της Αναγέννησης είναι... όλη του η οικογένεια. Αν και διοικητικά ανήκει στον Ερασιτέχνη, ο Γιάννης Μπουρούσης θέλει να βοηθήσει από τη πλευρά του σε διοικητικό επίπεδο στην προσπάθεια που κάνει η ομάδα από την ιδιαίτερη πατρίδα του.

Η... έκπληξη ήρθε την περασμένη Κυριακή, όταν βρέθηκε το όνομά του στο Φύλλο Αγώνα της αναμέτρησης στα Γρεβενά! Κάτι που κανείς δεν περίμενε. Τι είχε προηγηθεί, όμως, και τι πραγματικά συνέβη ώστε να πατήσει και πάλι παρκέ ο Μπουρούσης; Και μάλιστα σ' ένα ματς όπου ηγήθηκε με 20 πόντους και 17 ριμπάουντ στη νίκη της Αναγέννησης Καρδίτσας με 92-80.

Συγκεκριμένα ο 41χρονος (σ.σ. σε λίγο καιρό 42χρονος) Μπουρούσης είχε κάνει τα χαρτιά του στην ΕΟΚ και την Παρασκευή, δύο ημέρες πριν από το ματς, είχε σταλεί το δελτίο του. Ο ίδιος δεν γνώριζε εάν θα έπαιζε ή όχι στο ματς της πρεμιέρας, κάτι που αποφάσισε την... τελευταία (στην κυριολεξία) στιγμή, λίγες μόλις, ώρες πριν από το τζάμπολ του αγώνα.

Γι' αυτόν τον λόγο πήρε μαζί του μπασκετικά παπούτσια και είχε στο μυαλό να αγωνιστεί ένα πεντάλεπτο στην 2η περίοδο και ένα πεντάλεπτο στην 4η περίοδο. Όμως η εξέλιξη του αγώνα άλλαξε τα... σχέδια του. Λίγο από το πρώτο δεκάλεπτο το σκορ ήταν 26-10 και αμέσως χτύπησαν τα... ανταγωνιστικά του καμπανάκια!

«Βάλε να παίξω να το γυρίσουμε» είπε στον προπονητή Βασίλη Κρομμύδα και τα υπόλοιπα... είναι ιστορία! Σκόραρε 15 πόντους στο β' δεκάλεπτο φέρνοντας το ματς στα ίσια (40-40) με τη λήξη του ημιχρόνου ενώ στο 2ο ημίχρονο έπαιξε από τέσσερα λεπτά σε κάθε περίοδο μέχρι την τελική επικράτηση της Αναγέννησης Καρδίτσας. Μάλιστα για τον λόγο του ότι ήταν απροπόνητος αλλά ήθελε τόσο πολύ να αγωνιστεί, «κληρονόμησε» μια ελαφριά θλάση στον προσαγωγό!

Μάλιστα μετά το τέλος τον χειροκρότησε όλο το γήπεδο με τον ίδιο να βγάζει φωτογραφίες και να μοιράζει αυτόγραφα ενώ ακόμα και κάποιοι που τον... χλεύαζαν από την εξέδρα λέγοντάς του «με μας βρήκες να παίξεις και να βγάλεις τα απωθημένα σου», στο τέλος του ζήτησαν συγγνώμη.