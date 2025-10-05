Ο Γιάννης Μπουρούσης «πάτησε» και πάλι στα παρκέ και οδήγησε την Αναγέννηση Καρδίτσας στην εκτός έδρας νίκη επί του Πρωτέα Γρεβενών με 90-82.

Ο Γιάννης Μπουρούσης μπορεί να έχει διοικητικό ρόλο στην Αναγέννηση Καρδίτσας ωστόσο όποτε χρειάζεται θα φοράει και πάλι τα μπασκετικά του παπούτσια προκειμένου να βοηθήσει έχοντας και τον ρόλο του... παίκτη. Όπως και έκανε στην πρεμιέρα της National League 2 και πιο συγκεκριμένα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πρωτέα Γρεβενών!

Η ομάδα της Καρδίτσας πέρασε νικηφόρα από τα Γρεβενά κερδίζοντας με 92-80 και ο άλλοτε αρχηγός της Εθνικής ομάδας έδωσε το «παρών» και μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ. Μάλιστα σημείωσε 20 πόντους και ήταν από τους βασικούς συντελεστές της πρώτης νίκης της ομάδας του στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος σημειώνοντας 20 πόντους.

Νωρίτερα στην εβδομάδα είχε φιλοξενηθεί στο Gazzetta και πιο συγκεκριμένα στην εκπομπή Gazz Floor by Novibet όπου είχε σχολιάσει την επικαιρότητα και όχι μόνο.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-14, 40-40,, 59-61, 80-92

ΠΡΩΤΕΑΣ (Μιχαηλίδης): Μοιραλιώτης 18(3), Δημακας 15(2), Τσιγγενόπουλος 11(1), Σαλταρίκος 9(1), Ντινάκης 4, Πιζανιάς 8, Κρίπσι 8, Τζόκας 3(1), Κόττας 2, Χρυσανθόπουλος 2, Ασλανίδης.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (Κρομμύδας-Ντέμος): Τσιλούλης 29(1), Ψύρρας 14(3), Παππάς 8(2), Γκρίφιθ 6, Χαβουτσάς 4, Μπουρούσης 20(3), Μοσχόπουλος 5, Πανταζής, Αναστασόπουλος 4, Τσούκας 2, Δατσιάδης.