Μεγάλος… κλέφτης ο Γκραντ που κλειδώνει το 2/2!

Η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στην Euroleague συνοδεύτηκε με νίκη και οι «πράσινοι» θέλουν το ίδιο και στη δεύτερη αγωνιστική απέναντι στην Μπαρτσελόνα στο ΟΑΚΑ (21:15).

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν άρχισε τον «μαραθώνιο» των 38 αγωνιστικών με νίκη επί της Μπάγερν στο ΟΑΚΑ (87-79) καθώς μπόρεσε να υπερκεράσει και το εμπόδιο του χαμηλού ποσοστού ετοιμότητας και να κάνει στο glass floor όσα χρειάζονταν για να υποτάξει τους Βαυαρούς.

Αυτός πάντως που ήταν απόλυτα έτοιμος για την πρεμιέρα ήταν ο Κέντρικ, με τον MVP της περσινής σεζόν να κάνει double-double (21 πόντοι, 10 ριμπάουντ) και με 29 στην αξιολόγηση να κερδίζει τον άτυπο τίτλο του MVP της πρώτης αγωνιστικής.

Ο Ρογκαβόπουλος άρχισε επίσης δυνατά την «πράσινη» καριέρα του (15 πόντοι) και οι ψηλοί (Γιούρτσεβεν, Χολμς) ανταποκρίθηκαν επιθετικά για να συνεισφέρουν στην πρώτη νίκη.

Σειρά έχει η μονομαχία με τους Καταλανούς, ξανά στο ΟΑΚΑ, για το κλείσιμο της πρώτης διαβολοβδομάδας, με το 2/2 να είναι το ζητούμενο σε μία περίοδο όπου οι «πράσινοι» απέχουν αρκετά από το «ταβάνι» τους και εστιάζουν στο πώς να παίρνουν τις νίκες ανεξαρτήτως εμφάνισης.

Η Μπαρτσελόνα του Ζοάν Πεναρόγια αντίθετα δεν άρχισε καθόλου καλά την Euroleague, καθώς ηττήθηκε εύκολα από τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη στη Σόφια (103-87), δείχνοντας πως έχει δρόμο μπροστά της ώστε να παρουσιαστεί ανταγωνιστική στο κορυφαίο επίπεδο.

Στο ΟΑΚΑ ο πρώτος λόγος ανήκει στο «τριφύλλι» που έχει νικήσει τους «μπλαουγράνα» στις δύο τελευταίες επισκέψεις τους και βάσει ποιότητας υπερέχει, ωστόσο στην εκκίνηση της σεζόν είναι λογικό να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα όπως με την Μπάγερν. Στο 4.50 να επικρατήσει ο Παναθηναϊκός με περιθώριο νίκης 6-10 πόντους.

Στην πρεμιέρα πέραν των πρωταγωνιστών, ένα από τα κλειδιά ήταν ο Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος είναι ο πλέον αξιόπιστος two-way παίκτης στην «πράσινη» περιφέρεια και… βάζει χέρια στην μπάλα επιδιώκοντας deflection ή κλέψιμο. Η προσοχή μας στα Over 1.5 κλεψίματα του Αμερικανού.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).

